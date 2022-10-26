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    Селюк назвал виноватого во всех проблемах «Химок»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал проблемы «Химок». Клубным боссам грозит уголовное дело.

    «Многие говорят о том, что Сергея Юрана нужно вернуть, но в «Химках» все проблемы из-за Юрана. Он собирал эту команду, тренировал, оставив после себя такое наследие. Многие из тех, кого он набрал, достойны играть в ФНЛ, а не в РПЛ. В клубе случайные люди, с которых Юран, я уверен, получал деньги.

    Все последующие тренеры не могут привести кого-то нового, они должны мучиться с теми, кого привел Юран, а там половину нужно просто выгнать. Так что, к Юрану должны быть вопросы», – сказал Селюк.

    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
    • Команда не побеждает с 7 августа – с момента ухода главного тренера Сергея Юрана.
    • Безвыигрышная серия уже насчитывает 14 матчей.

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    Источник: Metaratings

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