Селюк назвал виноватого во всех проблемах «Химок»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал проблемы «Химок». Клубным боссам грозит уголовное дело.

«Многие говорят о том, что Сергея Юрана нужно вернуть, но в «Химках» все проблемы из-за Юрана. Он собирал эту команду, тренировал, оставив после себя такое наследие. Многие из тех, кого он набрал, достойны играть в ФНЛ, а не в РПЛ. В клубе случайные люди, с которых Юран, я уверен, получал деньги.

Все последующие тренеры не могут привести кого-то нового, они должны мучиться с теми, кого привел Юран, а там половину нужно просто выгнать. Так что, к Юрану должны быть вопросы», – сказал Селюк.