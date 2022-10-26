На боссов «Химок» могут завести уголовное дело. Следователи начали проверку

На руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело.

Следователи начали проверку в подмосковном клубе после сообщений о невыплате зарплаты.

«В ближайшее время там могут пройти следственные действия. По итогам проверки пока не установленные лица из руководства «Химок» могут стать фигурантами уголовного дела», – сообщает телеграм-канал Baza.