На боссов «Химок» могут завести уголовное дело. Следователи начали проверку

На руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело.
Следователи начали проверку в подмосковном клубе после сообщений о невыплате зарплаты.
«В ближайшее время там могут пройти следственные действия. По итогам проверки пока не установленные лица из руководства «Химок» могут стать фигурантами уголовного дела», – сообщает телеграм-канал Baza.
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
- Команда не побеждает с 7 августа – с момента ухода главного тренера Сергея Юрана.
- Безвыигрышная серия уже насчитывает 14 матчей.
Источник: Baza