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    На боссов «Химок» могут завести уголовное дело. Следователи начали проверку

    На руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело.

    Следователи начали проверку в подмосковном клубе после сообщений о невыплате зарплаты.

    «В ближайшее время там могут пройти следственные действия. По итогам проверки пока не установленные лица из руководства «Химок» могут стать фигурантами уголовного дела», – сообщает телеграм-канал Baza.

    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
    • Команда не побеждает с 7 августа – с момента ухода главного тренера Сергея Юрана.
    • Безвыигрышная серия уже насчитывает 14 матчей.

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    Источник: Baza

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    Сегодня, 17:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2809

      Nerlinger 12 минут назад

      Идиоты идиотами, а воровать, судя по всему, научились ...
      Как и всё наше руководство ....

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