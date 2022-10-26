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    «Может стать одним из топовых менеджеров в Европе». Экс-тренер «Локомотива» Давидс – о Цорне

    Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс видит бывшего спортивного директора клуба Томаса Цорна в европейском футболе.

    «Определенно, у Томаса есть потенциал, чтобы стать одним из топовых менеджеров или директоров в Европе. Он понимает, в каких направлениях нужно двигаться, понимает, какой тип игроков нужен под определенную ситуацию. Он еще молод, но у него есть все, чтобы быть на вершине», – сказал Давидс.

    • Цорн занимал должность в «Локо» меньше года.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
    • В 2019-2020 годах Цорн был генеральным директором «Спартака».

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    Источник: «РБ Спорт»

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