«Может стать одним из топовых менеджеров в Европе». Экс-тренер «Локомотива» Давидс – о Цорне

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс видит бывшего спортивного директора клуба Томаса Цорна в европейском футболе.

«Определенно, у Томаса есть потенциал, чтобы стать одним из топовых менеджеров или директоров в Европе. Он понимает, в каких направлениях нужно двигаться, понимает, какой тип игроков нужен под определенную ситуацию. Он еще молод, но у него есть все, чтобы быть на вершине», – сказал Давидс.