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    Лига чемпионов. «Реал» проиграл «Лейпцигу», «Шахтер» сыграл вничью с «Селтиком»

    «Лейпциг» победил «Реал» (3:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Мадридский клуб ранее уже обеспечил себе выход из группы.

    «Шахтер» сыграл вничью с «Селтиком» (1:1) на выезде. Украинский клуб выйдет в плей-офф ЛЧ только в случае победы над «Лейпцигом» в последнем туре.

    Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур

    РБ Лейпциг (Германия) – Реал (Испания) – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Гвардиол, 13; 2:0 – Нкунку, 18; 2:1 – Винисиус, 44; 3:1 – Вернер, 81; 3:2 – Родриго (с пенальти), 90+4.

    Селтик (Шотландия) – Шахтер (Украина) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Якумакис, 34; 1:1 – Мудрик, 58.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2022 23:54
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