Лига чемпионов. «Ювентус» проиграл «Бенфике» в матче с семью голами и вылетел из турнира

«Ювентус» проиграл «Бенфике» (3:4) на выезде в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Туринский клуб вылетел из турнира. «Бенфика» гарантировала себе участие в плей-офф.

«Ювентус» одержал на групповом этапе всего одну победу – над «Маккаби» в 3-м туре.

Лига чемпионов. Группа Н. 5-й тур

Бенфика (Португалия) – Ювентус (Италия) – 4:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Антониу Силва, 17; 1:1 – Кен, 21; 2:1 – Жоау Мариу (с пенальти), 28; 3:1 – Рафа Силва, 35; 4:1 – Рафа Силва, 50; 4:2 – Милик, 79; 4:3 – Маккенни, 79.

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