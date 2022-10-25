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    Лига чемпионов. «Ювентус» проиграл «Бенфике» в матче с семью голами и вылетел из турнира

    «Ювентус» проиграл «Бенфике» (3:4) на выезде в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Туринский клуб вылетел из турнира. «Бенфика» гарантировала себе участие в плей-офф.

    «Ювентус» одержал на групповом этапе всего одну победу – над «Маккаби» в 3-м туре.

    Лига чемпионов. Группа Н. 5-й тур

    Бенфика (Португалия) – Ювентус (Италия) – 4:3 (3:1)

    Голы: 1:0 – Антониу Силва, 17; 1:1 – Кен, 21; 2:1 – Жоау Мариу (с пенальти), 28; 3:1 – Рафа Силва, 35; 4:1 – Рафа Силва, 50; 4:2 – Милик, 79; 4:3 – Маккенни, 79.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2022 23:53
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