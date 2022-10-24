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    Экс-игрок ЦСКА – о перепутанных футболках Гайича и Гайча: «Безобразие! Впервые такое увидел»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарeв считает, что КДК должен наказать московский клуб за путаницу с футболками Милана Гайича и Адольфо Гайча.

    • Серб вышел на 2-й тайм матча с «Оренбургом» (2:2) в майке своего одноклубника.
    • Через 10 минут судья Владислав Безбородов попросил игрока переодеться.

    «Это из ряда вон выходящий случай. Так не должно быть. Впервые даже такое увидел, чтобы перепутать футболки. Ясное дело, что Гайич был в запарке, в игре, поэтому он не должен смотреть на номер футболки. Виноват тот, кто подготавливает форму.

    Конечно, это безобразие. Это не делает чести такому клубу как ЦСКА. Это недопустимо.

    В КДК РФС сказали, что рассмотрят это дело? Правильно сделают, что оштрафуют. Я только за!», — сказал Пономарeв.

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    Источник: Legalbet

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