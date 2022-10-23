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    «Может, он договорился с «Ахматом», что не приедет в Грозный». Экс-глава «Торпедо» Тукманов – о неявке Талалаева на матч

    Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал неприезд главного тренера москвичей Андрея Талалаева на матч 14-го тура РПЛ против «Ахмата». Он сослался на болезнь.

    «Может, при переходе в «Торпедо» Талалаев договорился [с руководством «Ахмата»], что не приедет в Грозный. Такое случается, и подобные случаи уже встречались. Надо к этой ситуации отнестись с пониманием.

    Это необычно, когда тренер не летит с командой на выезд», – сказал Тукманов.

    • Матч начнется в 19:00 мск.
    • До «Торпедо» Талалаев работал в «Ахмате» 2 года.
    • Сообщалось, что тренер, возможно, решил пропустить игру из-за недопонимания с руководством бывшего клуба.

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    Источник: «РБ Спорт»

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