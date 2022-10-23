«Может, он договорился с «Ахматом», что не приедет в Грозный». Экс-глава «Торпедо» Тукманов – о неявке Талалаева на матч

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал неприезд главного тренера москвичей Андрея Талалаева на матч 14-го тура РПЛ против «Ахмата». Он сослался на болезнь.
«Может, при переходе в «Торпедо» Талалаев договорился [с руководством «Ахмата»], что не приедет в Грозный. Такое случается, и подобные случаи уже встречались. Надо к этой ситуации отнестись с пониманием.
Это необычно, когда тренер не летит с командой на выезд», – сказал Тукманов.
- Матч начнется в 19:00 мск.
- До «Торпедо» Талалаев работал в «Ахмате» 2 года.
- Сообщалось, что тренер, возможно, решил пропустить игру из-за недопонимания с руководством бывшего клуба.
Источник: «РБ Спорт»