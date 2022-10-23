«Может, он договорился с «Ахматом», что не приедет в Грозный». Экс-глава «Торпедо» Тукманов – о неявке Талалаева на матч

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал неприезд главного тренера москвичей Андрея Талалаева на матч 14-го тура РПЛ против «Ахмата». Он сослался на болезнь.

«Может, при переходе в «Торпедо» Талалаев договорился [с руководством «Ахмата»], что не приедет в Грозный. Такое случается, и подобные случаи уже встречались. Надо к этой ситуации отнестись с пониманием.

Это необычно, когда тренер не летит с командой на выезд», – сказал Тукманов.