Селюк: «На месте Талалаева я бы тоже не полетел в Грозный»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал неприезд главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева на матч 14-го тура РПЛ против «Ахмата». Он сослался на болезнь.

– Ничего особенного в этом не вижу. Я был уверен, что он не полетит в Грозный.

– Почему?

– Человека только что уволили, и понятно, что играть сразу против бывшего клуба как-то неправильно. Даже с точки зрения этики.. Это нормально, что он не полетел в Грозный. На его месте я бы тоже так поступил. Не совсем корректно выходить на стадион против тех, кого недавно тренировал. Не думаю, что есть место какому-то недопонимаю, как пишут.