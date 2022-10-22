Селюк: «На месте Талалаева я бы тоже не полетел в Грозный»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал неприезд главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева на матч 14-го тура РПЛ против «Ахмата». Он сослался на болезнь.
– Ничего особенного в этом не вижу. Я был уверен, что он не полетит в Грозный.
– Почему?
– Человека только что уволили, и понятно, что играть сразу против бывшего клуба как-то неправильно. Даже с точки зрения этики.. Это нормально, что он не полетел в Грозный. На его месте я бы тоже так поступил. Не совсем корректно выходить на стадион против тех, кого недавно тренировал. Не думаю, что есть место какому-то недопонимаю, как пишут.
- Матч состоится в воскресенье, 23 октября, в 19:00 мск.
- До «Торпедо» Талалаев работал в «Ахмате».
- Сообщалось, что тренер, возможно, решил пропустить игру из-за недопонимания с руководством бывшего клуба.
Источник: «РБ Спорт»