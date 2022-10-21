Президент «Марселя» оценил вероятность подписания Роналду

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал информацию об интересе клуба к форварду «МЮ» Криштиану Роналду.
«Нас всегда впутывают в такие истории. Но в футболе нужно жить по средствам, соблюдать экономический баланс. Нужно стараться усилить команду, сохраняя финансовую стабильность.
Поэтому мой ответ: мы далеки от этого. К тому же нам больше нужны командные игроки», – сказал Лонгория.
- В этом сезоне португалец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- В среду он отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).
- На следующий день форварда не включили в заявку на встречу с «Челси» и собираются отстранить от тренировок в общей группе.
Источник: RMC Sport