Президент «Марселя» оценил вероятность подписания Роналду

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал информацию об интересе клуба к форварду «МЮ» Криштиану Роналду.

«Нас всегда впутывают в такие истории. Но в футболе нужно жить по средствам, соблюдать экономический баланс. Нужно стараться усилить команду, сохраняя финансовую стабильность.

Поэтому мой ответ: мы далеки от этого. К тому же нам больше нужны командные игроки», – сказал Лонгория.