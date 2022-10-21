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  • Президент «Марселя» оценил вероятность подписания Роналду

Президент «Марселя» оценил вероятность подписания Роналду

21 октября 2022, 08:31

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал информацию об интересе клуба к форварду «МЮ» Криштиану Роналду.

«Нас всегда впутывают в такие истории. Но в футболе нужно жить по средствам, соблюдать экономический баланс. Нужно стараться усилить команду, сохраняя финансовую стабильность.

Поэтому мой ответ: мы далеки от этого. К тому же нам больше нужны командные игроки», – сказал Лонгория.

  • В этом сезоне португалец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
  • В среду он отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).
  • На следующий день форварда не включили в заявку на встречу с «Челси» и собираются отстранить от тренировок в общей группе.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Марсель Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
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