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    Президент «Марселя» оценил вероятность подписания Роналду

    Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал информацию об интересе клуба к форварду «МЮ» Криштиану Роналду.

    «Нас всегда впутывают в такие истории. Но в футболе нужно жить по средствам, соблюдать экономический баланс. Нужно стараться усилить команду, сохраняя финансовую стабильность.

    Поэтому мой ответ: мы далеки от этого. К тому же нам больше нужны командные игроки», – сказал Лонгория.

    • В этом сезоне португалец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • В среду он отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).
    • На следующий день форварда не включили в заявку на встречу с «Челси» и собираются отстранить от тренировок в общей группе.

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    Источник: RMC Sport

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