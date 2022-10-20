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    Роналду отказался выходить на замену в конце матча «МЮ» – «Тоттенхэм» (Daily Mail)

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хотел выпустить на поле форварда Криштиану Роналду в игре 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

    Голландец планировал выход 37-летнего нападающего в концовке матча, но тот отказался выходить на замену.

    Затем португалец досрочно покинул скамейку запасных и ушел со стадиона «Олд Траффорд», не заходя в раздевалку.

    Впоследствии его не включили в заявку «МЮ» на гостевую встречу с «Челси».

    • В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Летом он собирался покинуть «Юнайтед».

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    Источник: Daily Mail

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