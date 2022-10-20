Роналду отказался выходить на замену в конце матча «МЮ» – «Тоттенхэм» (Daily Mail)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хотел выпустить на поле форварда Криштиану Роналду в игре 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

Голландец планировал выход 37-летнего нападающего в концовке матча, но тот отказался выходить на замену.

Затем португалец досрочно покинул скамейку запасных и ушел со стадиона «Олд Траффорд», не заходя в раздевалку.

Впоследствии его не включили в заявку «МЮ» на гостевую встречу с «Челси».