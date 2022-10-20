Роналду не сыграет с «Челси». Тен Хаг не включил его в заявку

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит ближайшую игру своей команды.

37-летний футболист оказался вне заявки на матч 13-го тура АПЛ против «Челси».

Возможно, это связано со вчерашним демаршем португальца – в концовке встречи с «Тоттенхэмом» (2:0) он досрочно покинул скамейку запасных, а затем ушел со стадиона «Олд Траффорд», не заходя в раздевалку.

«Челси» примет «МЮ» в субботу, 22 октября, в 19:30 мск.

В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.

Возможно, у Роналду проблемы с психологией. Это подтверждает психолог, работавший с ним: они обсуждали неприятности в жизни