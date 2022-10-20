Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Роналду не сыграет с «Челси». Тен Хаг не включил его в заявку

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит ближайшую игру своей команды.

    37-летний футболист оказался вне заявки на матч 13-го тура АПЛ против «Челси».

    Возможно, это связано со вчерашним демаршем португальца – в концовке встречи с «Тоттенхэмом» (2:0) он досрочно покинул скамейку запасных, а затем ушел со стадиона «Олд Траффорд», не заходя в раздевалку.

    • «Челси» примет «МЮ» в субботу, 22 октября, в 19:30 мск.
    • В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.

    Возможно, у Роналду проблемы с психологией. Это подтверждает психолог, работавший с ним: они обсуждали неприятности в жизни

    Новости по теме
    Роналду отказался выходить на замену в конце матча «МЮ» – «Тоттенхэм» (Daily Mail)
    Возможно, у Роналду проблемы с психологией. Это подтверждает психолог, работавший с ним: они обсуждали неприятности в жизни 9
    Эвра заступился за Роналду, который ушел со скамейки запасных во время матча «МЮ» 2
    Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:29
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1475

      jek718875 42 минуты назад

      Как известно, на обиженных воду возят

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5916

      Красногорск_Фан > jek718875 18 минут назад

      О чем известно? Поделитесь. Водовозы чтобы не расплескать воду использовали самых ленивых и старых кляч. Изнуренных , усталых. "Забитых жизнью , обиженных". Тут ситуация другая .игрок рвётся играть а тренер не выпускает. И Роналду история запомнит. А тен хага с рангником, еще пучок недотренеров МЮ вряд ли

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11