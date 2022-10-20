Возможно, у Роналду проблемы с психологией. Это подтверждает психолог, работавший с ним: они обсуждали неприятности в жизни

В апреле мы писали текст о негативном влиянии Криштиану Роналду на атмосферу в «Манчестер Юнайтед»:

Роналду мечтает о лидерстве и капитанстве в «МЮ». Это раскалывает раздевалку команды

В августе ситуация не улучшилась:

Кажется, Роналду снова требует трансфер: он почти не тренировался с «МЮ», отыграл один тайм товарищеского матча (уехал после 45 минут) и комментирует посты со слухами

Октябрь. Роналду перестал попадать в основной состав «Манчестер Юнайтед». Его результативность очень снизилась. А вокруг все так же много скандалов. Последний связан с уходом в раздевалку до конца матча.

Что произошло

«Манчетер Юнайтед» постепенно восстанавливается. В чемпионате он не проигрывал почти три недели. А последняя встреча завершилась яркой победой над «Тоттенхэмом» 2:0. Причем «МЮ» обыграл соперника полностью: у «Тоттенхэма» было очень мало шансов для голов.

Но фанаты запомнят встречу благодаря скандалу. На 90-й минуте Криштиану Роналду ушел со скамейки запасных в подтрибунное помещение. При этом у Эрика тен Хага была возможность вывести его на поле.

Разумеется, его уход попал на камеры:

Сначала была информация, что Роналду ушел в раздевалку. Позже Лори Уитвелл из The Athletic написал, что Роналду сразу же покинул стадион, а не остался на командное собрание после матча.

Есть две реакции на этот эпизод. Первая – троллинг. Фанаты (особенно других клубов) смеются над этой ситуацией. Некоторые даже рисуют тепловые карты перемещения Роналду возле скамейки запасных во время матча.

Вторая – критика тен Хага. По словам некоторых фанатов, он проявил неуважение к Роналду: пару раз отправлял на разминку, но в итоге так и не выпустил.

Сам тен Хаг после матча сказал:

«Не время говорить об этом. Разберусь с этим завтра»;

А еще он объяснил появление Маркуса Рэшфорда, а не Роналду: «Против такого соперника нам нужен был хороший прессинг, а также контрпрессинг. В результате этого можно создавать моменты, так что нужны были те, кто хорошо прессингует. А с точки зрения атаки нужна подвижность, и это как раз то, что команде может дать Маркус».

Кажется, у Роналду и тен Хага есть определенный конфликт. Хотя оба отрицают

В начале октября The Times (очень авторитетный источник) выкатил инсайд про восприятие Роналду тен Хага. Ключевые поинты:

Роналду не нравится стиль работы тренерского штаба тен Хага. Он считает, что «Манчестер Юнайтед» должен работать по-другому;

При этом самого тен Хага Роналду считает упрямцем, который не может пойти на компромисс;

Еще у Роналду были сомнения относительно качества некоторых игроков.

The Athletic две недели назад писал о недовольстве Роналду своим положением в «Манчестер Юнайтед». Параллельно ряд английских источников говорило, что Роналду крайне недоволен низкой результативностью и небольшим игровым временем – поэтому готов сменить клуб зимой.

Но ни тот, ни другой не критикуют друг друга открыто. А последний комментарий по ситуации был от тен Хага: «Я хочу поддержать Криштиану. У нас есть определенные требования к игрокам, ожидания на всех позициях. Я хочу выжать из него максимум.

Если сравнивать с формой в начале сезона, то сейчас Роналду стал лучше. Я доволен этим. Это еще раз доказывает – никто не может пропускать предсезонку».

Возможно, у Роналду проблемы с психологией: он уже занимался со специалистом в этом сезоне

Статистика Криштиану Роналду в этом сезоне:

Восемь матчей в АПЛ: 340 минут на поле, один гол, 0 ассистов за матч;

Четыре матча в ЛЕ: 351 минута на поле, гол+ассист.

За всю карьеру Роналду никогда не играл и не забивал так мало. The Guardian пишет, что его это сильно расстраивает. Есть пример срыва в сборной Португалии – после поражения от Испании 0:1 в Лиге наций. В соцсетях фанаты запустили теорию, что у Роналду появились психологические проблемы. И ее подтвердил профессиональный психолог, к которому лично обратился Роналду.

Это доктор Джордан Питерсон, автор несколько ученых работ в области психологии. Питерсон преподает психологию в университете Лондона. А с Роналду познакомился благодаря своей книги – тот предложил встретиться, когда прочитал его работу. Питерсон рассказал об этом в программе журналиста Пирса Моргана:

«Он пригласил меня к себе. Роналду столкнулся с жизненными проблемами пару месяцев назад, и его друг прислал Криштиану какие-то видео с моим участием. Роналду сказал, что посмотрел их, а потом прочитал одну из моих книг. Мне понравилось, что он счел книгу полезной.

Мы разговаривали около двух часов. Он показал мне все оборудование, которое использует для поддержания формы, рассказал о своих компаниях. Но в основном мы обсуждали, чего он хочет от будущего, говорили о некоторых трудностях на его пути. Думаю, у нас был такой разговор, который можно назвать стратегическим. Мы, скорее, обсуждали не его жалобы, а будущее».

Питерсон не раскрыл подробности встречи, но сказал, что у Роналду есть внутреннее беспокойство. Параллельно сестра Криштиану, которая накидывается на всех критиков ее брата, говорит, что у него все в порядке с психологией.

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Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press