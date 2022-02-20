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    Роналду мечтает о лидерстве и капитанстве в «МЮ». Это раскалывает раздевалку команды


    3
    Голосов: 3
    20.02.2022 21:55
    Против него настроены английские футболисты.

    «Манчестер Юнайтед» – очень странный предмет в этом сезоне. В августе боссы вернули Криштиану Роналду и запустили большой эмоциональный подъем. Но дальше ситуация стихла, а клуб накрыла странная полоса из неудач:

    • Игровое качество снизилось.
    • Результаты стали хуже.
    • Это привело к смене тренера – Уле Гуннар Сульшер освободил место для Ральфа Рангника.

    Новый тренер исправил ситуацию? Нет, не совсем. К игре «Манчестер Юнайтед» все так же много вопросов. А сейчас у Рангника появилась новая проблема – кажется, нарушен микроклимат внутри раздевалки.

    Что об этом известно?

    В середине февраля Кристиан Фальк, журналист Bild и главный инсайдер по «Баварии» и всему немецкому футболу, выдал новость: Роналду мечтает руководить раздевалкой «Манчестер Юнайтед», он хочет стать полноценным лидером. С одной стороны, источник немецкий – возможно, появятся сомнения относительно его компетенции. С другой стороны, Фальк близок к людям из окружения Рангника – он был одним из первых, кто сообщил о его назначении в «Манчестер Юнайтед».

    Маркус Рэшфорд назвал информацию Фалька набросом, но тот парировал: «Неправда, что это обычный наброс. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю».

    Инсайд Фалька подхватили другие медиа:

    • Daily Mirror – мусорный источник. Но его манчестерский журналист Дэвид Макдонелл отличается стабильностью в плане публикации новостей о «Манчестер Юнайтед». Он подтвердил раскол в раздевалке клуба. Макдонелл сообщил, что сейчас в раздевалке есть несколько диаспор: португальская (с лидером в лице Роналду), английская (с лидером в лице Гарри Магуайра) и все остальные.

    • The Guardian пишет, что на фоне ухудшения формы Магуайра у него случился подрыв авторитета. Многие теперь сомневаются в адекватности решения Рангника оставить его капитаном.

    • Сразу несколько источников пишут, что Роналду хочет капитанскую повязку Магуайра, но тот против. На фоне этого у них случился конфликт.

    • Еще один инсайд от Daily Mirror: Рангник провел беседу с лидерами клуба (Рэшфорд, Роналду, Бруну Фернандеш, Магуайар) и обсудил сложившуюся ситуацию. На этой встрече футболисты дали понять Рангнику, что с уважением относятся друг к другу.

    • Daily Mail: Роналду просто необходимо, чтобы остальные игроки чувствовали в нем лидера. Об этом он уже сообщил Рангнику. Плюс Роналду проводит предматчевые разговоры с игроками «Манчестер Юнайтед» после Рангника – хотя это обязанность капитана.

    А что говорят действующие лица?

    1. Ральф Рангник: «Я хочу отнять капитанскую повязку у Магуайра? Полная чушь! ни разу не говорил о смене капитана, ни с одним игроком. Гарри знает об этом, как и Криштиану и остальные игроки. Гарри – капитан и останется капитаном до конца сезона. Больше к этому добавить нечего».

    2. Гарри Магуайр: «Я видел много ложных новостей, связанных с «Манчестер Юнайтед». Информация о моей потере капитанской повязки – одна из них. Не буду комментировать все, что там написано, но это нужно было прояснить».

    Криштиану Роналду молчит и никак не комментирует информацию.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Комментарии1
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      Рейтинг: +259

      svetekanet 1 час назад

      Учитывая как сейчас играет Магвайер, его текущее нахождение в основе - уже странно.

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