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    ⚡️ Тен Хаг отстранит Роналду от тренировок в общей группе «МЮ» (The Athletic)

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду будет отстранен от работы с командой.

    Это решение главного тренера Эрика тен Хага в ответ на отказ португальца выходить на замену в конце матча с «Тоттенхэмом» (2:0).

    В течение какого времени 37-летнему футболисту придется заниматься индивидуально, пока неизвестно.

    • В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Летом он собирался покинуть «Юнайтед».
    • Форварда не включили в заявку «МЮ» на гостевую встречу с «Челси» (22 октября).

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 21:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2100

      Dr.Metal 1 час назад

      Да пора ему на пенсию, а он все веревки вить хочет. Реклама это его единственный заработок скоро останется

      1
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      Рейтинг: +17521

      Cleaner > Dr.Metal 1 час назад

      Зачем рекламодателям неиграющий псих?

      0
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      Рейтинг: +153

      RealDiMoNMadrid > Dr.Metal 32 секунды назад

      В Реал Мадрид тренером какой-нибудь юношеской команды

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