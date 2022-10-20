⚡️ Тен Хаг отстранит Роналду от тренировок в общей группе «МЮ» (The Athletic)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду будет отстранен от работы с командой.

Это решение главного тренера Эрика тен Хага в ответ на отказ португальца выходить на замену в конце матча с «Тоттенхэмом» (2:0).

В течение какого времени 37-летнему футболисту придется заниматься индивидуально, пока неизвестно.