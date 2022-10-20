⚡️ Тен Хаг отстранит Роналду от тренировок в общей группе «МЮ» (The Athletic)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду будет отстранен от работы с командой.
Это решение главного тренера Эрика тен Хага в ответ на отказ португальца выходить на замену в конце матча с «Тоттенхэмом» (2:0).
В течение какого времени 37-летнему футболисту придется заниматься индивидуально, пока неизвестно.
- В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Летом он собирался покинуть «Юнайтед».
- Форварда не включили в заявку «МЮ» на гостевую встречу с «Челси» (22 октября).
Источник: The Athletic