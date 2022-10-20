Кавазашвили: «КДК не имеет права дисквалифицировать Федотова и Абаскаля. Настоящая провокация!»

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на дисквалификацию главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.
- Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
- В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
- В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.
«Самая настоящая провокация, что комитет РФС принял решение дисквалифицировать Федотова и Абаскаля! Они не имеют права, несмотря на то что ссылаются на какие-то там пункты своего положения.
Это чистейший вопрос комитета по этике РФС, а не контрольно-дисциплинарного органа. КДК обычно разбирает грубую и жeсткую игру — драку и увечья. А тут была перепалка с одной стороны, а не друг против друга. Хотя я не видел и не слышал, что именно там было», — сказал Кавазашвили.