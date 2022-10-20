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    Кавазашвили: «КДК не имеет права дисквалифицировать Федотова и Абаскаля. Настоящая провокация!»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на дисквалификацию главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

    • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

    «Самая настоящая провокация, что комитет РФС принял решение дисквалифицировать Федотова и Абаскаля! Они не имеют права, несмотря на то что ссылаются на какие-то там пункты своего положения.

    Это чистейший вопрос комитета по этике РФС, а не контрольно-дисциплинарного органа. КДК обычно разбирает грубую и жeсткую игру — драку и увечья. А тут была перепалка с одной стороны, а не друг против друга. Хотя я не видел и не слышал, что именно там было», — сказал Кавазашвили.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      trekgroora 41 минуту назад


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      Рейтинг: +5771

      rash1959 44 минуты назад

      "Хотя я не видел и не слышал..." типа, кто свидетель? Я, а что случилось? Дед, тебе время пришло лежать на печи - бока греть.

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      Рейтинг: +7511

      серега кашин 47 минут назад

      В КДК сидят тебя ещё клоуны

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      Рейтинг: +15981

      NewLife 1 час назад

      Очнулся и правильно выдал, респект.

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