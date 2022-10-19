Федотов раскрыл план игры ЦСКА против связки Промес – Соболев

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился планом команды на игру против футболистов «Спартака» Квинси Промеса и Александра Соболева.

– Что вы придумали против связки Промес – Соболев?

– Это была командная работа. Нужно было убрать подготовленные передачи с фланга. Плюс не дать разбежаться Промесу. Пару раз мы упустили.

Был эпизод в первом тайме, когда соперник быстро атаковал с левого фланга и Промес нанес один из четырех ударов «Спартака» в этом матче. А потом – гол. С такими оппонентами нужно сохранять концентрацию по ходу всего матча.