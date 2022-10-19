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    Федотов раскрыл план игры ЦСКА против связки Промес – Соболев

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился планом команды на игру против футболистов «Спартака» Квинси Промеса и Александра Соболева.

    Что вы придумали против связки Промес – Соболев?

    – Это была командная работа. Нужно было убрать подготовленные передачи с фланга. Плюс не дать разбежаться Промесу. Пару раз мы упустили.

    Был эпизод в первом тайме, когда соперник быстро атаковал с левого фланга и Промес нанес один из четырех ударов «Спартака» в этом матче. А потом – гол. С такими оппонентами нужно сохранять концентрацию по ходу всего матча.

    • Дерби завершилось со счетом 2:2.
    • ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +965

      Красногвардейчик 34 минуты назад

      В целом и общем, я лично рад такому тренеру у нас в клубе. Ему бы более качественный материал для работы

      0
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      Рейтинг: +16048

      Barmaleushka 47 минут назад

      Секрет прост : Соболя отвлекаем рыбой , Помесу показываем фото брата и даём ему нож .

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      Рейтинг: +3358

      lordmrv > Barmaleushka 17 минут назад

      Своим бананы раздать не забудь.

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