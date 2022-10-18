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    Рианчо сравнил Соболева и Промеса со связкой Бензема и Роналду

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о футболиста московской команды Александре Соболеве и Квинси Промесе.

    «Спартак» в последнее время набрал сумасшедший ход. Видно, что футболисты и тренерский штаб профессионалы своего дела.

    Почти каждый футболист «Спартака» способен заиграть в Испании. Особенно я бы выделил Соболева и Промеса. Они бы были хорошей связкой в Примера, как Бензема и Роналду.

    Что касается Гильермо Абаскаля, то это молодой специалист новой испанской школы тренеров. Он ставит содержательный, зрелищный и атакующий футбол. Если Абаскаль заставил так играть «Спартак», то сможет это сдать почти с любой командой Примеры», – заявил Рианчо.

    • В дерби с ЦСКА Соболев отличился в 8-м матче подряд.
    • Он повторил рекорд «Спартака», который держался 67 лет.
    • Промес – лучший бомбардир РПЛ с 11 голами.

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    Источник: Sport24

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