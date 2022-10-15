Защитник ЦСКА Мойзес: «С нетерпением жду, когда придут русские холода»

Левый защитник ЦСКА Мойзес поделился ожиданиями от зимней погоды в Москве.

– Кстати, при переезде в Россию мы с женой говорили о холоде. Ну вот я все жду уже с нетерпением и трепетом, когда же этот холод придет (смеется).

– Думаю, в ноябрьских матчах РПЛ точно почувствуешь.

– Да-да (смеется). Меня многие готовят психологически, что будет холодно.

– Тебя не пугал этот фактор при переходе?

– Нет-нет, совсем нет. Конечно, игра при минусовой температуре будет для меня чем-то новым.

– При какой самой низкой температуре ты играл?

– Самая низкая в Бразилии? (смеется). Ух, наверное, было градусов 7-8.

– Это примерно как сейчас у нас на улице!

– Да-да, но я готов, что будет гораздо холоднее.

– Слушай, а ты когда-нибудь в термобелье играл?

– Да, но только на тренировках. Например, в Порту-Алегри очень сильный ветер, поэтому опыт выходить на поле в шапочках и термобелье у нас есть.