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    Защитник ЦСКА Мойзес: «С нетерпением жду, когда придут русские холода»

    Левый защитник ЦСКА Мойзес поделился ожиданиями от зимней погоды в Москве.

    – Кстати, при переезде в Россию мы с женой говорили о холоде. Ну вот я все жду уже с нетерпением и трепетом, когда же этот холод придет (смеется).

    – Думаю, в ноябрьских матчах РПЛ точно почувствуешь.

    – Да-да (смеется). Меня многие готовят психологически, что будет холодно.

    – Тебя не пугал этот фактор при переходе?

    – Нет-нет, совсем нет. Конечно, игра при минусовой температуре будет для меня чем-то новым.

    – При какой самой низкой температуре ты играл?

    – Самая низкая в Бразилии? (смеется). Ух, наверное, было градусов 7-8.

    – Это примерно как сейчас у нас на улице!

    – Да-да, но я готов, что будет гораздо холоднее.

    – Слушай, а ты когда-нибудь в термобелье играл?

    – Да, но только на тренировках. Например, в Порту-Алегри очень сильный ветер, поэтому опыт выходить на поле в шапочках и термобелье у нас есть.

    • ЦСКА арендовал бразильца до конца сезона с правом выкупа.
    • 27-летний Мойзес перешел из «Интернасьонала». Это его первый опыт за пределами родной страны.
    • В активе фулбека 11 матчей и 2 голевые передачи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1940

      DMитрий 1 час назад

      А вот в Европе такого ажиотажа нет...

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      Рейтинг: +1057

      edw7777 2 часа назад

      Не думаю, что понравится.

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