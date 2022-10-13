«Барса» вылетит из ЛЧ, если «Интер» победит в следующем матче «Викторию»

«Барселона» рискует не выйти из группового этапа Лиги чемпионов.

Каталонская команда займет третье место, если в следующем туре проиграет «Баварии».

Кроме того, «Барса» потеряет шансы на плей-офф в том случае, если «Интер» обыграет «Викторию». У чешского клуба на данный момент ни одного набранного очка.

У «Интера» сейчас 7 очков, у «Барсы» – 4.

В случае равенства очков итальянцы опередят «Барселону» из-за результатов очных встреч.

«Барселона» и «Интер» устроили перестрелку: «Барса» спаслась за 4 минуты до конца, но все еще может вылететь из ЛЧ