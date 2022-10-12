Лига чемпионов. «Барселона» вырвала ничью у «Интера» (3:3) благодаря дублю Левандовского и сохранила шансы на плей-офф

«Барселона» дома сыграла вничью с «Интером» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 3:3.

Форвард каталонской команды Роберт Левандовски сделал дубль. Второй свой гол он забил на 92-й минуте встречи.

«Интер» занимает в группе второе место (7 очков)», «Барса» – третье (4 очка).

Лига чемпионов. Группа С. 4-й тур

Барселона – Интер – 3:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дембеле, 40; 1:1 – Барелла, 50; 1:2 – Мартинес, 63; 2:2 – Левандовски, 82; 2:3 – Госенс, 89; 3:3 – Левандовски, 90+2.

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