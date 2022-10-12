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  • Лига чемпионов. «Барселона» вырвала ничью у «Интера» (3:3) благодаря дублю Левандовского и сохранила шансы на плей-офф

Лига чемпионов. «Барселона» вырвала ничью у «Интера» (3:3) благодаря дублю Левандовского и сохранила шансы на плей-офф

12 октября 2022, 23:57
8

«Барселона» дома сыграла вничью с «Интером» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 3:3.

Форвард каталонской команды Роберт Левандовски сделал дубль. Второй свой гол он забил на 92-й минуте встречи.

«Интер» занимает в группе второе место (7 очков)», «Барса» – третье (4 очка).

Лига чемпионов. Группа С. 4-й тур

Барселона – Интер – 3:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дембеле, 40; 1:1 – Барелла, 50; 1:2 – Мартинес, 63; 2:2 – Левандовски, 82; 2:3 – Госенс, 89; 3:3 – Левандовски, 90+2.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Барселона Интер
Комментарии (8)
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NeoNaTe
1665608381
Жмот дембеле
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DeStar
1665608615
ну интеру в след туре выиграть плызень и все, барса в ЛЕ снова.. жесть какая
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nelez
1665608828
Барселоне понравилась Лига Европы. Там легко , нету Интеры , Баварии. Там все Виктории
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Lipatoff
1665609678
Что за х..ню я посмотрел?! Хави за..ал утырков в старт ставить
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Semargl18
1665610727
Опять бомбер об..шибся. Вместо Интера Бавария вместо Рейнджерс Виктория. Пишем что хотим а вы хавайте.
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Dgad
1665641122
Это еще повезло что Интер в конце не забил 4 гол, пожадничал футболист) Барселоне конечно группа досталась сложная, но Интер в нынешним состоянии должны проходить были. Пике и Бускетс сдали сильно, пора на выход. (Я болею за Реал)
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zigbert
1665643694
Жаль Барселону, имея небольшое преимущество пропускали голы в свои ворота. Вся слабость в этом матче у Барселоны оказалась в действиях защитников. Каталонцы весь матч провели в позиционных атаках, итальянцы отличились атаками сходу.
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JTherry
1665644888
отличный матч с массой голевых моментов, такой интересно смотреть, когда ни за кого не болеешь...) жаль, что в концовке игры игрок Интера пожадничал и не отдал пас, а пробил сам во вратаря...
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