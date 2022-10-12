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    Лига чемпионов. «Барселона» вырвала ничью у «Интера» (3:3) благодаря дублю Левандовского и сохранила шансы на плей-офф

    «Барселона» дома сыграла вничью с «Интером» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 3:3.

    Форвард каталонской команды Роберт Левандовски сделал дубль. Второй свой гол он забил на 92-й минуте встречи.

    «Интер» занимает в группе второе место (7 очков)», «Барса» – третье (4 очка).

    Лига чемпионов. Группа С. 4-й тур

    Барселона – Интер – 3:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дембеле, 40; 1:1 – Барелла, 50; 1:2 – Мартинес, 63; 2:2 – Левандовски, 82; 2:3 – Госенс, 89; 3:3 – Левандовски, 90+2.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.10.2022 23:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1220

      Semargl18 1 час назад

      Опять бомбер об..шибся. Вместо Интера Бавария вместо Рейнджерс Виктория. Пишем что хотим а вы хавайте.

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      Рейтинг: +15964

      Barmaleushka 1 час назад

      Нормально "запрещёнка" заходит админам )))
      Барса играла с Интером , но вырвала ничью у Баварии ))))))))))))
      В страшном сне такое не привидится .

      1
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      Рейтинг: +686

      Lipatoff 1 час назад

      Что за х..ню я посмотрел?! Хави за..ал утырков в старт ставить

      0
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      Рейтинг: +602

      nelez 1 час назад

      Барселоне понравилась Лига Европы.
      Там легко , нету Интеры , Баварии.
      Там все Виктории

      1
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      Рейтинг: +12063

      DeStar 1 час назад

      ну интеру в след туре выиграть плызень и все, барса в ЛЕ снова.. жесть какая

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      Рейтинг: +607

      NeoNaTe 1 час назад

      Жмот дембеле

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