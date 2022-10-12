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    Канчельскис: «ЦСКА и «Спартак» в любом случае не достанут «Зенит»

    Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от дерби ЦСКА – «Спартак».

    «Дерби есть дерби — это непредсказуемо. Думаю, будет ничья, которая устроит обоих. Ни те, ни те не захотят рисковать. У ЦСКА результат неплохой — получше, чем у «Спартака». В дерби немножко фаворит ЦСКА, потому что они играют у себя и статистика в личных встречах у них лучше.

    Думаю, обе команды в любом случае не достанут «Зенит». Хотелось бы, чтобы они навязали борьбу. «Зенит» по всем параметрам выше и он уже практически чемпион», — сказал Канчельскис.

    • Дерби состоится 16 октября на «ВЭБ Арене».
    • «Спартак» не побеждает на «ВЭБ Арене» в РПЛ с 2017 года.
    • Спартаковцы идут в РПЛ 3-ми, ЦСКА – 4-й.

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    Источник: Legalbet

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