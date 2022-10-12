Канчельскис: «ЦСКА и «Спартак» в любом случае не достанут «Зенит»

Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от дерби ЦСКА – «Спартак».

«Дерби есть дерби — это непредсказуемо. Думаю, будет ничья, которая устроит обоих. Ни те, ни те не захотят рисковать. У ЦСКА результат неплохой — получше, чем у «Спартака». В дерби немножко фаворит ЦСКА, потому что они играют у себя и статистика в личных встречах у них лучше.

Думаю, обе команды в любом случае не достанут «Зенит». Хотелось бы, чтобы они навязали борьбу. «Зенит» по всем параметрам выше и он уже практически чемпион», — сказал Канчельскис.