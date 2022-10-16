ЦСКА - Спартак

Обороны как не было так и нет
|1/4 финала
|20 апреля, среда
|19:30
|ЦСКА
|0:1
|Спартак
|19 тур
|26 февраля, суббота
|19:00
|Спартак
|0:2
|ЦСКА
|8 тур
|20 сентября, понедельник
|19:30
|ЦСКА
|1:0
|Спартак
|27 тур
|25 апреля, воскресенье
|16:30
|Спартак
|1:0
|ЦСКА
|7 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|3:1
|Спартак
|22 тур
|6 апреля, суббота
|19:00
|Спартак
|0:2
|ЦСКА
|8 тур
|23 сентября, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|1:1
|Спартак
|20 тур
|10 декабря, воскресенье
|16:30
|Спартак
|3:0
|ЦСКА
|6 тур
|12 августа, суббота
|17:30
|ЦСКА
|2:1
|Спартак
|26 тур
|30 апреля, воскресенье
|17:00
|ЦСКА
|1:2
|Спартак
|12 тур
|29 октября, суббота
|18:00
|Спартак
|3:1
|ЦСКА
|28 тур
|17 мая, воскресенье
|13:30
|Спартак
|0:4
|ЦСКА
|4 тур
|17 августа, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|0:1
|Спартак
|17 тур
|23 ноября, суббота
|17:00
|ЦСКА
|1:0
|Спартак
|9 тур
|22 сентября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|3:0
|ЦСКА
|25 тур
|21 апреля, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|2:2
|Спартак
|11 тур
|7 октября, воскресенье
|18:00
|Спартак
|0:2
|ЦСКА
|41 тур
|28 апреля, суббота
|19:00
|ЦСКА
|2:1
|Спартак
|35 тур
|19 марта, понедельник
|19:30
|Спартак
|1:2
|ЦСКА
|22 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Спартак
|2:2
|ЦСКА
|7 тур
|30 апреля, суббота
|14:00
|ЦСКА
|0:1
|Спартак
|29 тур
|20 ноября, суббота
|14:00
|ЦСКА
|3:1
|Спартак
|15 тур
|1 августа, воскресенье
|19:00
|Спартак
|1:2
|ЦСКА
|28 тур
|20 октября, понедельник
|00:00
|Спартак
|0:0
|ЦСКА
|3 тур
|6 апреля, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|3:2
|Спартак
|20 тур
|15 августа, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|0:4
|Спартак
|6 тур
|9 мая, воскресенье
|00:00
|Спартак
|1:0
|ЦСКА
|33 тур
|24 октября, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|0:3
|Спартак
|17 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Спартак
|6:0
|ЦСКА
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36:5
|+31
|33
|2.
|Спартак М
|13
|8
|2
|3
|31:16
|+15
|26
|3.
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26:13
|+13
|25
|4.
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24:19
|+5
|25
|5.
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25:20
|+5
|21
|6.
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22:22
|0
|20
|7.
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21:21
|0
|20
|8.
|Динамо М
|13
|5
|5
|3
|21:16
|+5
|20
|9.
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22:31
|-9
|18
|10.
|Крылья Советов
|13
|3
|5
|5
|14:19
|-5
|14
|11.
|Пари НН
|13
|3
|4
|6
|17:23
|-6
|13
|12.
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13:23
|-10
|13
|13.
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16:26
|-10
|12
|14.
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16:23
|-7
|11
|15.
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13:23
|-10
|9
|16.
|Торпедо М
|13
|1
|3
|9
|7:24
|-17
|6
Мда! Защита дыра! в рамке дырка.
Селихов-то здесь причём? Он почти достал.
Почти не считается) не достал же.Тянуть надо было!
Если б он такие удары тянул, то играл бы где-нибудь в Ливерпуле.
И снова Чалов.
игра в Европе пошла на пользу!!!
Теперь конюшня будет ныть месяц что это был пенальти!! Позор стойлу)!!