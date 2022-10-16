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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Помощники:
Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Алексей Амелин
Инспектор:
Юрий Баскаков
Материалы

ЦСКА - Спартак

16.10.2022, Воскресенье, 20:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 13 тур ЦСКА - Спартак
Россия. Кубок (2021/2022)
1/4 финала
20 апреля, среда 19:30 ЦСКА 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
19 тур
26 февраля, суббота 19:00 Спартак 0:2 ЦСКА
8 тур
20 сентября, понедельник 19:30 ЦСКА 1:0 Спартак
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
27 тур
25 апреля, воскресенье 16:30 Спартак 1:0 ЦСКА
7 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 ЦСКА 3:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
30 июня, вторник 20:30 ЦСКА 2:0 Спартак
6 тур
19 августа, понедельник 20:00 Спартак 2:1 ЦСКА
Россия. Кубок (2019/2020)
1/4 финала
4 марта, среда 19:30 Спартак 3:2 ЦСКА
Кубок «Париматч» Премьер 2019
2 тур
30 июня, воскресенье 19:00 Спартак 3:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
6 апреля, суббота 19:00 Спартак 0:2 ЦСКА
8 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 ЦСКА 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
20 тур
10 декабря, воскресенье 16:30 Спартак 3:0 ЦСКА
6 тур
12 августа, суббота 17:30 ЦСКА 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
26 тур
30 апреля, воскресенье 17:00 ЦСКА 1:2 Спартак
12 тур
29 октября, суббота 18:00 Спартак 3:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
19 тур
6 марта, воскресенье 19:30 ЦСКА 1:0 Спартак
5 тур
14 августа, пятница 21:30 Спартак 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
28 тур
17 мая, воскресенье 13:30 Спартак 0:4 ЦСКА
4 тур
17 августа, воскресенье 13:30 ЦСКА 0:1 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
23 ноября, суббота 17:00 ЦСКА 1:0 Спартак
9 тур
22 сентября, воскресенье 13:30 Спартак 3:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
21 апреля, воскресенье 13:30 ЦСКА 2:2 Спартак
11 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Спартак 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
41 тур
28 апреля, суббота 19:00 ЦСКА 2:1 Спартак
35 тур
19 марта, понедельник 19:30 Спартак 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
22 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Спартак 2:2 ЦСКА
7 тур
30 апреля, суббота 14:00 ЦСКА 0:1 Спартак
Россия. Кубок (2010/2011)
1/2 финала
11 мая, среда 19:30 Спартак 3:3
(4:5)п		 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
29 тур
20 ноября, суббота 14:00 ЦСКА 3:1 Спартак
15 тур
1 августа, воскресенье 19:00 Спартак 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Спартак 2:3 ЦСКА
15 тур
26 июля, воскресенье 16:00 ЦСКА 1:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2008
27 тур
1 ноября, суббота 16:00 ЦСКА 0:1 Спартак
13 тур
12 июля, суббота 16:00 Спартак 1:5 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
23 тур
2 сентября, воскресенье 14:00 Спартак 1:1 ЦСКА
9 тур
12 мая, суббота 14:00 ЦСКА 1:1 Спартак
Суперкубок России 2007
Финал
3 марта, суббота 16:00 ЦСКА 4:2 Спартак
Кубок Первого Канала 2007
Финал,
1 февраля, четверг 21:00 ЦСКА 3:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
18 тур
9 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 2:2 Спартак
3 тур
1 апреля, суббота 00:00 Спартак 1:1 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
Финал
20 мая, суббота 00:00 ЦСКА 3:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
24 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 1:0 Спартак
9 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Спартак 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
22 тур
10 сентября, пятница 00:00 ЦСКА 2:1 Спартак
11 тур
15 мая, суббота 00:00 Спартак 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
20 октября, понедельник 00:00 Спартак 0:0 ЦСКА
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
9 ноября, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Спартак
8 тур
21 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 0:3 ЦСКА
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:1 Спартак
3 тур
31 марта, суббота 00:00 Спартак 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Спартак
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Спартак 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1999
20 тур
15 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:4 Спартак
6 тур
9 мая, воскресенье 00:00 Спартак 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Спартак
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Спартак 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1997
24 тур
23 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Спартак
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Спартак 0:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
24 тур
14 августа, среда 00:00 Спартак 3:1 ЦСКА
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Спартак
Чемпионат России 1995
28 тур
14 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Спартак
13 тур
28 июня, среда 00:00 Спартак 3:1 ЦСКА
Чемпионат России 1994
20 тур
15 августа, понедельник 00:00 ЦСКА 1:1 Спартак
13 тур
18 мая, среда 00:00 Спартак 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1993
33 тур
24 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:3 Спартак
17 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Спартак 6:0 ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 5 тур
4 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:2 Спартак
Первый этап, 2 тур
5 сентября, суббота 00:00 Спартак 1:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 13 10 3 0 36:5 +31 33
2. Спартак М 13 8 2 3 31:16 +15 26
3. ЦСКА 13 7 4 2 26:13 +13 25
4. Ростов 13 7 4 2 24:19 +5 25
5. Краснодар 13 6 3 4 25:20 +5 21
6. Сочи 13 6 2 5 22:22 0 20
7. Ахмат 13 6 2 5 21:21 0 20
8. Динамо М 13 5 5 3 21:16 +5 20
9. Оренбург 13 6 0 7 22:31 -9 18
10. Крылья Советов 13 3 5 5 14:19 -5 14
11. Пари НН 13 3 4 6 17:23 -6 13
12. Урал 13 4 1 8 13:23 -10 13
13. Локомотив 13 3 3 7 16:26 -10 12
14. Факел 13 1 8 4 16:23 -7 11
15. Химки 13 2 3 8 13:23 -10 9
16. Торпедо М 13 1 3 9 7:24 -17 6
...
Матч-центр
17:15
Реал
Барселона
3
1
21:00
Аякс
Экселсиор
7
0
Идет второй тайм
21:45
ПСЖ
Марсель
1
0
Перерыв
21:45
Верона
Милан
1
1
Перерыв
22:00
Палмейрас
Сан-Паулу
0
0
Идет первый тайм
22:00
Сеара
Куяба
0
0
Идет первый тайм
22:00
Бетис
Альмерия
1
0
Идет первый тайм
22:00
Остенде
Юнион СЖ
0
2
Идет первый тайм
22:00
Остин
Реал Солт-Лейк
0
2
Идет первый тайм
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