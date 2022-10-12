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    «Странная кандидатура». Нигматуллин – о Галактионове в «Локомотиве»

    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин не понимает, почему клуб стремится назначить на пост главного тренера Михаила Галактионова из «Пари НН».

    «Кандидатура странная. Этот человек не тренировал серьезные команды. Да, работает в молодежной сборной России и совмещает эту работу с «Пари Нижний Новгород». Но он еще набирается опыта. А «Локомотив» – это все-таки команда, в которую нужно приходить и решать большие задачи, – сказал Нигматуллин.

    • Галактионов принял «Пари НН» летом.
    • «Локомотив» на прошлой неделе уволил Йозефа Циннбауэра.
    • Галактионов помимо «Пари НН» тренирует молодежную сборную России.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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