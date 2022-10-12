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    «Локомотив» использовал все рычаги, чтобы переманить Галактионова (Сергей Ильев)

    «Локомотив», скорее всего, назначит на пост главного тренера Михаила Галактионова из «Пари НН». Москвичам пришлось потрудиться, чтобы решить вопрос.

    «Вопрос по назначению Галактионова в «Локо», скорее всего, решится положительно.

    Вероятность, по моим данным, большая. Да, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не хочет отпускать Михаила Галактионова, но в «Локо» задействовали все возможные рычаги и подключили очень влиятельных людей. Диалоги с Никитиным ведутся», – написал источник.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6332

      Ганнибал Лектор 12 минут назад

      Я понимаю, если б Семака, Карпина или Федотова переманивали, но Галактионов... Уж лучше самовлюблённую истеричку Талалаева бы взяли - с ним даже в стыки не упадете

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      Рейтинг: +9473

      САДЫЧОК > Ганнибал Лектор 5 минут назад

      Галактионов - слабый тренер и Семак тоже слабый !

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      Рейтинг: +5826

      Красногорск_Фан 15 минут назад

      Читать противно. Переманить, рычаги, влиятельные люди. Такое впечатление, что идет разборка кому пивной ларек крышевать. Теперь персонально по тренеру. Не бросают команду посреди сезона. Так и нового работодателя и болельщиков кинет за один день если возможность предоставят. Надо честно отрабатывать контакт до конца.

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      Рейтинг: +11753

      Алексей З 22 минуты назад

      Странно конечно.
      Локо 14-ый, Пари НН - 10 это что то к чему надо стремиться ?
      НН играет лучше чем в прошлом году , смотрибельнее, но что-то особенного точно нет.
      Локо всегда считался "домашней" командой, может стоит из бывших кого-нибудь подтянуть.

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      Рейтинг: +641

      SLADE2019 36 минут назад

      Что они в нем (Галактионове) такого увидели, что все рычаги задействовали? Далеко не самый убедительный вариант. Что то действительно непонятное в Локомотиве происходит.

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      Рейтинг: +23309

      DOCTOR PENALTY 38 минут назад

      Если всё срастётся, Локо приведёт хорошего специалиста. Хватит им уже говно выгребать из Европы.

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      Рейтинг: +872

      Untitled-1 45 минут назад

      Барса передала все рычаги Локо.

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