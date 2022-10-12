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  • «Локомотив» использовал все рычаги, чтобы переманить Галактионова (Сергей Ильев)

«Локомотив» использовал все рычаги, чтобы переманить Галактионова (Сергей Ильев)

12 октября 2022, 11:41
7

«Локомотив», скорее всего, назначит на пост главного тренера Михаила Галактионова из «Пари НН». Москвичам пришлось потрудиться, чтобы решить вопрос.

«Вопрос по назначению Галактионова в «Локо», скорее всего, решится положительно.

Вероятность, по моим данным, большая. Да, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не хочет отпускать Михаила Галактионова, но в «Локо» задействовали все возможные рычаги и подключили очень влиятельных людей. Диалоги с Никитиным ведутся», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (7)
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Untitled-1
1665565299
Барса передала все рычаги Локо.
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DOCTOR PENALTY
1665565742
Если всё срастётся, Локо приведёт хорошего специалиста. Хватит им уже говно выгребать из Европы.
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SLADE2019
1665565867
Что они в нем (Галактионове) такого увидели, что все рычаги задействовали? Далеко не самый убедительный вариант. Что то действительно непонятное в Локомотиве происходит.
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Красногорск_Фан
1665567109
Читать противно. Переманить, рычаги, влиятельные люди. Такое впечатление, что идет разборка кому пивной ларек крышевать. Теперь персонально по тренеру. Не бросают команду посреди сезона. Так и нового работодателя и болельщиков кинет за один день если возможность предоставят. Надо честно отрабатывать контакт до конца.
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Ганнибал Лектор
1665567312
Я понимаю, если б Семака, Карпина или Федотова переманивали, но Галактионов... Уж лучше самовлюблённую истеричку Талалаева бы взяли - с ним даже в стыки не упадете
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