«Локомотив» использовал все рычаги, чтобы переманить Галактионова (Сергей Ильев)

«Локомотив», скорее всего, назначит на пост главного тренера Михаила Галактионова из «Пари НН». Москвичам пришлось потрудиться, чтобы решить вопрос.

«Вопрос по назначению Галактионова в «Локо», скорее всего, решится положительно.

Вероятность, по моим данным, большая. Да, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не хочет отпускать Михаила Галактионова, но в «Локо» задействовали все возможные рычаги и подключили очень влиятельных людей. Диалоги с Никитиным ведутся», – написал источник.