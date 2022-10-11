Лига чемпионов. Ничья «Боруссии» Д и «Севильи» вывела «Ман Сити» в плей-офф

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Севильей» (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В составе немецкого клуба отличился Джуд Беллингем. 19-летний хавбек стал самым молодым игроком в истории турнира, забившим в четырех матчах подряд.

Благодаря этой ничьей в 1/8 финала Лиги чемпионов досрочно вышел «Манчестер Сити», ранее сыгравший вничью с «Копенгагеном» (0:0).

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

Боруссия Д (Германия) – Севилья (Испания) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Куасси, 18; 1:1 – Беллингем, 35.

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