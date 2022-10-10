Ломаев уверен, что «Крылья Советов» не вылетят из РПЛ

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о результатах команды в РПЛ.
«Для того чтобы прервать неудачную серию, нам нужно больше работать, еще усерднее. Все только через работу делается.
У меня есть уверенность в том, что «Крылья Советов» не вылетят в этом сезоне из РПЛ!» – заявил Ломаев.
- Безвыигрышная серия «Крыльев» в РПЛ длится с 27 августа.
- В воскресенье команда уступила «Спартаку» – 2:5.
- Самарцы с 11 очками после 12 туров идут на 11-м месте в чемпионате.
- Отрыв от зоны вылета – 3 балла.
Источник: «Спорт-Экспресс»