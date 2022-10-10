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    Ломаев уверен, что «Крылья Советов» не вылетят из РПЛ

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о результатах команды в РПЛ.

    «Для того чтобы прервать неудачную серию, нам нужно больше работать, еще усерднее. Все только через работу делается.

    У меня есть уверенность в том, что «Крылья Советов» не вылетят в этом сезоне из РПЛ!» – заявил Ломаев.

    • Безвыигрышная серия «Крыльев» в РПЛ длится с 27 августа.
    • В воскресенье команда уступила «Спартаку» – 2:5.
    • Самарцы с 11 очками после 12 туров идут на 11-м месте в чемпионате.
    • Отрыв от зоны вылета – 3 балла.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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