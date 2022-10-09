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    Вилков: «Казарцев на матче «Спартак» – «Крылья»? Он справится с волнением и ажиотажем»

    Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков отреагировал на назначение Василия Казарцева на матч 12-го тура между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

    – Арбитр Василий Казарцев назначен на матч «Спартак» – «Крылья Советов» спустя два года после скандала на игре «Спартака» и «Сочи». Будет ли на нем груз дополнительного внимания и ответственности во время встречи? Справится ли он с давлением?

    – Вряд ли он будет испытывать дополнительное давление. Конечно, волнительно после длительного перерыва судить команду, против которой ошибся в столь громком деле и после этого не судил долго, еще и Алексей Еськов пострадал из-за этой игры.

    Думаю, Казарцев уже в таком возрасте и имеет такой опыт, что справится с волнением и ажиотажем, поднятым СМИ. Комиссия назначений хочет, чтобы эта история закрылась, и в дальнейшем Казарцев мог бы судить матчи «Спартака» дома или на выезде.

    У меня была такая история – долго не судил «Терек», а через несколько лет обслуживал несколько матчей – и никаких проблем с этим не было. Только небольшое волнение, а в целом – обычный матч.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 14:00 по Москве.
    • После упомянутого матча 2020 года «Спартак» – «Сочи» москвичи грозились сняться с чемпионата России.
    • Вилкова пожизненно отстранили от судейства в России в прошлом году.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +298

      ЭтожЯ 1 час назад

      Чего там справляться ? Самара и так "крылья" раздвинет , добровольно . Уже обо всём договорились .

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