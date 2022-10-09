Вилков: «Казарцев на матче «Спартак» – «Крылья»? Он справится с волнением и ажиотажем»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков отреагировал на назначение Василия Казарцева на матч 12-го тура между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

– Арбитр Василий Казарцев назначен на матч «Спартак» – «Крылья Советов» спустя два года после скандала на игре «Спартака» и «Сочи». Будет ли на нем груз дополнительного внимания и ответственности во время встречи? Справится ли он с давлением?

– Вряд ли он будет испытывать дополнительное давление. Конечно, волнительно после длительного перерыва судить команду, против которой ошибся в столь громком деле и после этого не судил долго, еще и Алексей Еськов пострадал из-за этой игры.

Думаю, Казарцев уже в таком возрасте и имеет такой опыт, что справится с волнением и ажиотажем, поднятым СМИ. Комиссия назначений хочет, чтобы эта история закрылась, и в дальнейшем Казарцев мог бы судить матчи «Спартака» дома или на выезде.

У меня была такая история – долго не судил «Терек», а через несколько лет обслуживал несколько матчей – и никаких проблем с этим не было. Только небольшое волнение, а в целом – обычный матч.