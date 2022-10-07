«Бюрократия очень русофобская». Ткаченко объяснил, почему Баринов не перешел в «Валенсию»

Глава агентства Prosports Management Герман Ткаченко назвал причину несостоявшегося трансфера полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Валенсию».

«В «Валенсию» он не мог уже перейти никогда. Пришла инструкция – не брать русских футболистов. Они это не подтвердят никогда, но мы-то знаем.

Сегодня культура отмены реально существует. Русофобия не очень большая на улице. Среди футбольных людей мы играем в то, что все мы чуть ли не такая одна семья, рыночные механизмы – и только это работает. Неправда.

Бюрократия очень русофобская. И бюрократия дала очень четкие инструкции для того, чтобы русский футболист там не появлялся», – сказал Ткаченко.