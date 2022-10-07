Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Бюрократия очень русофобская». Ткаченко объяснил, почему Баринов не перешел в «Валенсию»

    Глава агентства Prosports Management Герман Ткаченко назвал причину несостоявшегося трансфера полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Валенсию».

    «В «Валенсию» он не мог уже перейти никогда. Пришла инструкция – не брать русских футболистов. Они это не подтвердят никогда, но мы-то знаем.

    Сегодня культура отмены реально существует. Русофобия не очень большая на улице. Среди футбольных людей мы играем в то, что все мы чуть ли не такая одна семья, рыночные механизмы – и только это работает. Неправда.

    Бюрократия очень русофобская. И бюрократия дала очень четкие инструкции для того, чтобы русский футболист там не появлялся», – сказал Ткаченко.

    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол в 12 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

    Новости по теме
    Мостовой не верит в интерес «Валенсии» к Баринову 3
    «Дело не только в тренерах, но и в игроках. Кто-то не выполняет, не добегает». Баринов – о ситуации в «Локомотиве» 2
    Баринов: «Карпин продлит контракт со сборной России» 2
    Источник: «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:57
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +73

      Niklas80 3 минуты назад

      Может просто слабоват чувачок для чемпа Испании? Вопрос риторический.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1371

      elessar arnor 34 минуты назад

      какой кошмар, ууу, раньше надо было валить

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11