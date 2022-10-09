⚽ РПЛ. «Ростов» примет «Краснодар», «Спартак» разгромил «Крылья Советов»

Сегодня, 9 октября, 12-й тур РПЛ продолжается четырьмя матчами. Сначала «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» (5:2).
Затем единовременно начались матчи «Торпедо» – «Пари НН» и «Оренбург» – «Ахмат».
Закроют программу дня «Ростов» и «Краснодар».
Россия. РПЛ. 12-й тур
Торпедо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)
9 октября, 16:30 мск
9 октября, 16:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар
9 октября, 19:00 мск
Факел (Воронеж) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Гонгадзе, 12; 1:1 – Малком, 28.
ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Роша, 12; 1:1 – Смолов, 44.
Сочи – Локомотив (Москва) – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Нобоа, 33; 2:0 – Жоаозиньо, 67; 3:0 – Жоаозиньо, 82; 4:0 – Сарвели, 90+2.
Урал (Екатеринбург) – Химки – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Каштанов, 5; 2:0 – Ранджелович, 63; 2:1 – Кухарчук, 90+2.
Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара)
Голы: 0:1 – Ежов, 6; 1:1 – Промес, 45+6; 2:1 – Соболев, 50; 2:2 – Рахманович, 56; 3:2 – Соболев, 61; 4:2 – Литвинов, 73; 5:2 – Промес, 90+5.