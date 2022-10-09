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    ⚽ РПЛ. «Ростов» примет «Краснодар», «Спартак» разгромил «Крылья Советов»

    Сегодня, 9 октября, 12-й тур РПЛ продолжается четырьмя матчами. Сначала «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» (5:2).

    Затем единовременно начались матчи «Торпедо»«Пари НН» и «Оренбург»«Ахмат».

    Закроют программу дня «Ростов» и «Краснодар».

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Торпедо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)

    9 октября, 16:30 мск

    Оренбург – Ахмат (Грозный)

    9 октября, 16:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар

    9 октября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Факел (Воронеж) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Гонгадзе, 12; 1:1 – Малком, 28.

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Роша, 12; 1:1 – Смолов, 44.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Локомотив (Москва) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нобоа, 33; 2:0 – Жоаозиньо, 67; 3:0 – Жоаозиньо, 82; 4:0 – Сарвели, 90+2.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Химки – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Каштанов, 5; 2:0 – Ранджелович, 63; 2:1 – Кухарчук, 90+2.

    Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    Голы: 0:1 – Ежов, 6; 1:1 – Промес, 45+6; 2:1 – Соболев, 50; 2:2 – Рахманович, 56; 3:2 – Соболев, 61; 4:2 – Литвинов, 73; 5:2 – Промес, 90+5.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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