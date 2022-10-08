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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Помощники:
Антон Кобзев, Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Сергей Мацюра
Материалы

ЦСКА - Динамо

08.10.2022, Суббота, 16:30 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 12 тур ЦСКА - Динамо
П1
2.03
Х
3.7
П2
3.85
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...
Матч начнется в 16:30 мск
...
Матч начнется в 16:30 мск
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
26 тур
24 апреля, воскресенье 19:30 ЦСКА 1:0 Динамо
3 тур
8 августа, воскресенье 20:00 Динамо 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
30 тур
16 мая, воскресенье 14:00 Динамо 3:2 ЦСКА
11 тур
18 октября, воскресенье 16:30 ЦСКА 3:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
24 тур
27 июня, суббота 19:00 Динамо 0:0 ЦСКА
14 тур
27 октября, воскресенье 16:30 ЦСКА 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
5 мая, воскресенье 16:30 ЦСКА 2:2 Динамо
13 тур
3 ноября, суббота 16:30 Динамо 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
25 тур
9 апреля, понедельник 19:30 ЦСКА 1:2 Динамо
11 тур
23 сентября, суббота 16:30 Динамо 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 ЦСКА 1:0 Динамо
11 тур
4 октября, воскресенье 13:30 Динамо 0:2 ЦСКА
Товарищеские матчи 2016

18 февраля, четверг 18:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
8 апреля, среда 20:30 ЦСКА 1:2 Динамо
13 тур
9 ноября, воскресенье 13:30 Динамо 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
9 марта, воскресенье 13:30 Динамо 4:2 ЦСКА
12 тур
6 октября, воскресенье 13:30 ЦСКА 0:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
12 апреля, пятница 20:00 Динамо 0:0 ЦСКА
10 тур
30 сентября, воскресенье 13:30 ЦСКА 0:2 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
40 тур
21 апреля, суббота 16:30 Динамо 1:0 ЦСКА
34 тур
9 марта, пятница 14:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 0:4 Динамо
8 тур
8 мая, воскресенье 14:00 Динамо 2:2 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
27 октября, среда 18:15 Динамо 0:0 ЦСКА
2 тур
21 марта, воскресенье 16:15 ЦСКА 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
20 сентября, воскресенье 14:00 ЦСКА 3:0 Динамо
8 тур
10 мая, воскресенье 14:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
13 мая, среда 19:30 Динамо 2:2
(5:6)п		 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
27 октября, понедельник 19:00 Динамо 1:3 ЦСКА
12 тур
6 июля, воскресенье 16:00 ЦСКА 0:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
16 тур
14 июля, суббота 14:00 ЦСКА 0:1 Динамо
2 тур
18 марта, воскресенье 14:00 Динамо 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:2 Динамо
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 1:2 ЦСКА
14 тур
2 июля, суббота 14:00 ЦСКА 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 ЦСКА 0:0 Динамо
2 тур
20 марта, суббота 00:00 Динамо 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
27 тур
4 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
4 тур
12 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
11 сентября, среда 00:00 ЦСКА 2:3 Динамо
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Динамо 3:1 ЦСКА
15 тур
30 июня, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Динамо
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 ЦСКА
15 тур
27 июня, вторник 00:00 ЦСКА 2:2 Динамо
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Динамо
15 тур
7 июля, среда 00:00 Динамо 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Динамо 0:3 ЦСКА
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Чемпионат России 1997
18 тур
16 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
26 тур
5 сентября, четверг 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Чемпионат России 1995
17 тур
22 июля, суббота 00:00 Динамо 0:1 ЦСКА
8 тур
24 мая, среда 00:00 ЦСКА 1:3 Динамо
Чемпионат России 1994
23 тур
9 сентября, пятница 00:00 ЦСКА 2:3 Динамо
15 тур
24 июля, воскресенье 00:00 Динамо 2:4 ЦСКА
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
18 тур
1 июля, четверг 00:00 Динамо 2:1 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 15 тур
17 июля, пятница 00:00 ЦСКА 4:1 Динамо
Первый этап, 7 тур
3 мая, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 12 9 3 0 33:5 +28 30
2. ЦСКА 11 7 2 2 23:10 +13 23
3. Ростов 11 6 4 1 20:15 +5 22
4. Спартак М 11 7 1 3 24:12 +12 22
5. Краснодар 11 6 3 2 21:14 +7 21
6. Сочи 11 5 2 4 18:20 -2 17
7. Ахмат 11 5 2 4 17:17 0 17
8. Динамо М 11 4 4 3 17:13 +4 16
9. Оренбург 11 5 0 6 18:27 -9 15
10. Пари НН 11 3 3 5 17:20 -3 12
11. Крылья Советов 11 2 5 4 10:14 -4 11
12. Урал 12 3 1 8 11:22 -11 10
13. Факел 12 1 7 4 16:23 -7 10
14. Локомотив 11 2 3 6 15:22 -7 9
15. Химки 12 2 2 8 13:23 -10 8
16. Торпедо М 11 1 2 8 7:23 -16 5
...
Матч-центр
14:00
Факел
Зенит
1
1
14:00
Спартак Нч
Ессентуки
1
0
Идет второй тайм
14:30
Сент-Джонстон
Селтик
0
1
Идет второй тайм
14:30
Истанбулспор
Анкарагюджю
1
1
Идет второй тайм
15:00
Аксу
Тобол
3
0
Идет второй тайм
15:00
Альмерия
Райо Вальекано
3
0
Идет второй тайм
15:00
Алания-2
Черноморец Нв
0
1
Идет второй тайм
15:00
Сатурн
Сокол
1
2
Идет второй тайм
15:00
Сахалинец
Квант
3
1
Идет второй тайм
16:00
Торпедо-БелАЗ
Гомель
1
0
Идет первый тайм
16:00
Сассуоло
Интер
0
0
Идет первый тайм
16:00
Дружба
Легион
1
0
Идет первый тайм
16:00
Машук-КМВ
Форте
0
0
Идет первый тайм
16:00
Калуга
Балашиха
0
0
Идет первый тайм
16:00
Динамо Бр
Авангард Кур
0
0
Идет первый тайм
16:00
Зоркий
Балтика-БФУ
0
0
Идет первый тайм
16:00
Торпедо Вл
Знамя Труда
0
0
Идет первый тайм
19:00
Сочи
Локомотив
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