ЦСКА - Динамо

|26 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:30
|ЦСКА
|1:0
|Динамо
|3 тур
|8 августа, воскресенье
|20:00
|Динамо
|2:1
|ЦСКА
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|26 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:30
|ЦСКА
|1:0
|Динамо
|3 тур
|8 августа, воскресенье
|20:00
|Динамо
|2:1
|ЦСКА
|30 тур
|16 мая, воскресенье
|14:00
|Динамо
|3:2
|ЦСКА
|11 тур
|18 октября, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|3:1
|Динамо
|25 тур
|9 апреля, понедельник
|19:30
|ЦСКА
|1:2
|Динамо
|11 тур
|23 сентября, суббота
|16:30
|Динамо
|0:0
|ЦСКА
|25 тур
|24 апреля, воскресенье
|17:00
|ЦСКА
|1:0
|Динамо
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|13:30
|Динамо
|0:2
|ЦСКА
|20 тур
|9 марта, воскресенье
|13:30
|Динамо
|4:2
|ЦСКА
|12 тур
|6 октября, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|0:2
|Динамо
|24 тур
|12 апреля, пятница
|20:00
|Динамо
|0:0
|ЦСКА
|10 тур
|30 сентября, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|0:2
|Динамо
|22 тур
|20 сентября, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|3:0
|Динамо
|8 тур
|10 мая, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:2
|ЦСКА
|26 тур
|27 октября, понедельник
|19:00
|Динамо
|1:3
|ЦСКА
|12 тур
|6 июля, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|0:2
|Динамо
|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Динамо
|15 тур
|13 августа, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:3
|ЦСКА
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33:5
|+28
|30
|2.
|ЦСКА
|11
|7
|2
|2
|23:10
|+13
|23
|3.
|Ростов
|11
|6
|4
|1
|20:15
|+5
|22
|4.
|Спартак М
|11
|7
|1
|3
|24:12
|+12
|22
|5.
|Краснодар
|11
|6
|3
|2
|21:14
|+7
|21
|6.
|Сочи
|11
|5
|2
|4
|18:20
|-2
|17
|7.
|Ахмат
|11
|5
|2
|4
|17:17
|0
|17
|8.
|Динамо М
|11
|4
|4
|3
|17:13
|+4
|16
|9.
|Оренбург
|11
|5
|0
|6
|18:27
|-9
|15
|10.
|Пари НН
|11
|3
|3
|5
|17:20
|-3
|12
|11.
|Крылья Советов
|11
|2
|5
|4
|10:14
|-4
|11
|12.
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11:22
|-11
|10
|13.
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16:23
|-7
|10
|14.
|Локомотив
|11
|2
|3
|6
|15:22
|-7
|9
|15.
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13:23
|-10
|8
|16.
|Торпедо М
|11
|1
|2
|8
|7:23
|-16
|5