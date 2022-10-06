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    Лига Европы. «Монако» Головина обыграл «Трабзонспор», «Црвена Звезда» разгромила «Ференцварош» Черчесова

    В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Монако» и «Црвена Звезда» одержали домашние победы.

    Команда Александра Головина со счетом 3:1 выиграла у турецкого «Трабзонспора». Российский полузащитник вышел в старте и был заменен на 73-й минуте.

    «Ференцварош» на выезде крупно уступил «Црвене Звезде» – 1:4. Клуб Станислава Черчесова впервые потерял очки в ЛЕ.

    Лига Европы. Группа H. 3-й тур

    Монако (Франция) – Трабзонспор (Турция) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 14; 2:0 – Бен-Йеддер (с пенальти), 45+2; 3:0 – Дисаси, 55; 3:1 – Бакасетас, 72.

    Удаление: нет – Гомес, 11.

    Црвена Звезда (Сербия) – Ференцварош (Венгрия) – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – К. Канга (с пенальти), 27; 2:0 – Митрович, 35; 3:0 – Катай, 50; 4:0 – К. Канга, 60; 4:1 – Закариассен, 71.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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