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    Черчесов рассказал о переписке с Дзюбой. Он три раза подряд остался в запасе «Демирспора»

    Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступление российских игроков в Европе.

    — В субботу открыл счет своим голам в Италии один из наших героев на ЧМ-2018 Денис Черышев. Не общались с ним после этого?

    — Рад за парня. Дублем и голевой передачей он принес «Венеции» важные три очка. Отправил ему сообщение с поздравлениями, пожелал забивать и дальше. Дима поблагодарил, дав понять, что неплохо адаптируется к новым условиям.

    Артем Дзюба плотно присел на скамейку запасных в «Адане Демирспор». Обсуждали ситуацию с экс-капитаном сборной России?

    — Клуб идет в лидерах турецкой лиги. Надеюсь, Артем еще будет получать немало игровой практики. Мы с ним списывались — говорит, что работает наравне со всеми, общается с главным тренером и ждет своего шанса.

    А вот команда Оздоева «Фатих Карагюмрюк» пока располагается в нижней части таблицы, зато Магомед постоянно выходит на поле, причем часто в стартовом составе. Судя по тому, что накануне он получил желтую карточку, Мага, как обычно, не жалеет ни себя, ни соперников.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10197

      R_a_i_n 12 минут назад

      Зюба павлину жалуется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +182

      Эном айс 52 минуты назад

      Украсть чужой гол незаметно не получилось. Теперь сиди, кури.
      Опять сам себе Артёмка нагадил. Что за человек...

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