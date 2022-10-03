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  • Черчесов рассказал о переписке с Дзюбой. Он три раза подряд остался в запасе «Демирспора»

Черчесов рассказал о переписке с Дзюбой. Он три раза подряд остался в запасе «Демирспора»

3 октября 2022, 17:21
3

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступление российских игроков в Европе.

— В субботу открыл счет своим голам в Италии один из наших героев на ЧМ-2018 Денис Черышев. Не общались с ним после этого?

— Рад за парня. Дублем и голевой передачей он принес «Венеции» важные три очка. Отправил ему сообщение с поздравлениями, пожелал забивать и дальше. Дима поблагодарил, дав понять, что неплохо адаптируется к новым условиям.

Артем Дзюба плотно присел на скамейку запасных в «Адане Демирспор». Обсуждали ситуацию с экс-капитаном сборной России?

— Клуб идет в лидерах турецкой лиги. Надеюсь, Артем еще будет получать немало игровой практики. Мы с ним списывались — говорит, что работает наравне со всеми, общается с главным тренером и ждет своего шанса.

А вот команда Оздоева «Фатих Карагюмрюк» пока располагается в нижней части таблицы, зато Магомед постоянно выходит на поле, причем часто в стартовом составе. Судя по тому, что накануне он получил желтую карточку, Мага, как обычно, не жалеет ни себя, ни соперников.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Эном айс
1664807787
Украсть чужой гол незаметно не получилось. Теперь сиди, кури. Опять сам себе Артёмка нагадил. Что за человек...
Ответить
R_a_i_n
1664810180
Зюба павлину жалуется.
Ответить
aubergine
1664811723
Ошибка бомбардира или Саламыч забывчивый стал? Какой нафиг Дима? "— Рад за парня. Дублем и голевой передачей он принес «Венеции» важные три очка. Отправил ему сообщение с поздравлениями, пожелал забивать и дальше. Дима поблагодарил, дав понять, что неплохо адаптируется к новым условиям."
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