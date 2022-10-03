Черчесов рассказал о переписке с Дзюбой. Он три раза подряд остался в запасе «Демирспора»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступление российских игроков в Европе.

— В субботу открыл счет своим голам в Италии один из наших героев на ЧМ-2018 Денис Черышев. Не общались с ним после этого?

— Рад за парня. Дублем и голевой передачей он принес «Венеции» важные три очка. Отправил ему сообщение с поздравлениями, пожелал забивать и дальше. Дима поблагодарил, дав понять, что неплохо адаптируется к новым условиям.

— Артем Дзюба плотно присел на скамейку запасных в «Адане Демирспор». Обсуждали ситуацию с экс-капитаном сборной России?

— Клуб идет в лидерах турецкой лиги. Надеюсь, Артем еще будет получать немало игровой практики. Мы с ним списывались — говорит, что работает наравне со всеми, общается с главным тренером и ждет своего шанса.

А вот команда Оздоева «Фатих Карагюмрюк» пока располагается в нижней части таблицы, зато Магомед постоянно выходит на поле, причем часто в стартовом составе. Судя по тому, что накануне он получил желтую карточку, Мага, как обычно, не жалеет ни себя, ни соперников.