В ЦСКА отреагировали на новость о переходе под контроль китайской компании

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию, что клубом владеет компания из Китая.

Ранее «Октагон» сообщил, что ЦСКА перешел под контроль компании Balance Asset Management Limited, которая учреждена в китайской автономии Гонконг.

«Коллеги опубликовали неверные догадки. ЦСКА не имеет никакого отношения к одноименной компании из Гонконга и господину Жукай Чжу», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.