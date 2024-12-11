Чанов оценил шансы Торопа вытеснить Акинфеева из основы ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что Владислав Тороп сейчас ни в чем не превосходит основного голкипера команды Игоря Акинфеева.

– Как думаете, реально ли, что весной у армейцев может смениться основной вратарь?

– Я так не думаю.

– Почему?

– В каких матчах играл Тороп?

– С «Факелом» и в матчах Кубка России.

– В основном в воротах в таких матчах играет второй вратарь. Слава прибавляет с каждым матчем, это да. Молодец. К нему сейчас есть большое доверие. Он не подвел в матче с «Факелом». Двигаться больше, и все будет в порядке. Этот сезон показал, что он вырос по сравнению с прошлым сезоном.

– В чем-то Тороп сейчас превосходит Акинфеева?

– Нет. Я понимаю, что вы хотите, чтобы Акинфеев побыстрее ушел. Мне в 38 лет орали с трибун: «Когда вы уже закончите». Понимаю, он вам надоел, но его уровень физической подготовки в очень хорошем состоянии. Сейчас, если взять пятерку лучших в России, то Игорь там будет где-то с первого по третье место. Все!

– Как считаете, когда Акинфееву стоит заканчивать?

– Пока он играет, пока у него есть силы и желание. Возьмем хоккеиста Фила Эспозито, он сказал, что заканчивать нужно, когда ты выходишь на лед, как на работу.

21-летний Тороп провел в этом сезоне 9 матчей, в 7 из них отыграл на ноль, пропустил 2 гола.

38-летний Акинфеев сыграл в текущем сезоне в 17 встречах, пропустил 14 голов, провел 7 матчей на ноль.

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