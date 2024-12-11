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    • Чанов оценил шансы Торопа вытеснить Акинфеева из основы ЦСКА

    Чанов оценил шансы Торопа вытеснить Акинфеева из основы ЦСКА

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что Владислав Тороп сейчас ни в чем не превосходит основного голкипера команды Игоря Акинфеева.

    – Как думаете, реально ли, что весной у армейцев может смениться основной вратарь?

    – Я так не думаю.

    – Почему?

    – В каких матчах играл Тороп?

    – С «Факелом» и в матчах Кубка России.

    – В основном в воротах в таких матчах играет второй вратарь. Слава прибавляет с каждым матчем, это да. Молодец. К нему сейчас есть большое доверие. Он не подвел в матче с «Факелом». Двигаться больше, и все будет в порядке. Этот сезон показал, что он вырос по сравнению с прошлым сезоном.

    – В чем-то Тороп сейчас превосходит Акинфеева?

    – Нет. Я понимаю, что вы хотите, чтобы Акинфеев побыстрее ушел. Мне в 38 лет орали с трибун: «Когда вы уже закончите». Понимаю, он вам надоел, но его уровень физической подготовки в очень хорошем состоянии. Сейчас, если взять пятерку лучших в России, то Игорь там будет где-то с первого по третье место. Все!

    – Как считаете, когда Акинфееву стоит заканчивать?

    – Пока он играет, пока у него есть силы и желание. Возьмем хоккеиста Фила Эспозито, он сказал, что заканчивать нужно, когда ты выходишь на лед, как на работу.

    • 21-летний Тороп провел в этом сезоне 9 матчей, в 7 из них отыграл на ноль, пропустил 2 гола.
    • 38-летний Акинфеев сыграл в текущем сезоне в 17 встречах, пропустил 14 голов, провел 7 матчей на ноль.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    11.12.2024 08:01
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    Комментарии (5)
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    ilich55
    1733896258
    У нас сейчас все выходят на лед, футбольное поле, баскетбольную площадку.....как на работу. Энтузазистов нет от слова совсем. Капитализм понимаешь!?
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    Интерес
    1733901421
    ПРибавляет,но по паре ляпов,только счастливым стечением обстоятельств не закончившихся голом,организовывает пока ещё.
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    BRO_football
    1733905964
    Акинфеев уйдёт только тогда, когда он сам этого захочет. Говорить о какой-либо конкуренции бессмысленно. У него её никогда не было.
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    Бан
    1733911836
    Тороп хороший вратарь. Возможно один из лучших в Лиге. Но пока есть Акинфеев, его авторитет всегда будет давить. Что обычно приводит к неуверенности. Вот когда Первый уйдет, тогда Тороп раскроется полностью.
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    zigbert
    1733926473
    Оба вратаря хороши но у Акинфеева есть богатый опыт.
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