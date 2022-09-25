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    ЦСКА сообщил о смене владельца

    ВЭБ.РФ больше не входит в число акционеров ЦСКА. Банк и компания «Баланс Эссет Менеджмент» завершили сделку, в результате которой 77,63% акций клуба перешли новому акционеру клуба.

    «Мы благодарны ВЭБ.РФ за всестороннюю поддержку нашего клуба в один из самых непростых периодов в его истории. Столь надежный и мощный партнер позволил клубу обрести финансовую стабильность и открыл перспективы для дальнейшего роста. Мы вместе с ВЭБ.РФ продолжим развивать важные социальные проекты, направленные на популяризацию спорта, здорового и экологичного образа жизни.

    Также мы рады приветствовать нашего нового партнера – «Баланс Эссет Менеджмент». Компания сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба.

    Отметим, что спортивное направление деятельности при этом остается без изменений – под контролем президента клуба Евгения Гинера.

    Уверены, что партнерство с «Баланс Эссет Менеджмент» поможет нам решать самые амбициозные задачи», – написал ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 17:22
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +69356

      insider_retro 33 минуты назад

      Про Гинера можно что угодно придумывать и говорить, но то, что он первостепенный делец - это неоспоримый факт... Из любого ... выплывает...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11467

      Алексей З 1 час назад

      Побег от санкций.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      saf05 1 час назад

      А где игра ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19895

      derrik2000 1 час назад

      Смущает одна фраза:

      "Компания сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба."

      Это опять пришли "купипродайкины", только в сфере недвижимости???
      О-о-о-о... Мрак какой-то. ((

      0
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      Рейтинг: +23266

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Только бы футбол не потерялся в этих хитросплетениях банков и компаний. ***

      0
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      Рейтинг: +5838

      Беспонтий 1 час назад

      вот так
      и армию продали
      владельцу пирамиды всея руси Тумановичу

      "Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах?"
      Гоголь ,однако...

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      ...
      Рейтинг: +23266

      DOCTOR PENALTY > Беспонтий 1 час назад

      Бурные аплодисменты переходящие в овации!!! +++

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