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ЦСКА сообщил о смене владельца

25 сентября 2022, 17:22
10

ВЭБ.РФ больше не входит в число акционеров ЦСКА. Банк и компания «Баланс Эссет Менеджмент» завершили сделку, в результате которой 77,63% акций клуба перешли новому акционеру клуба.

«Мы благодарны ВЭБ.РФ за всестороннюю поддержку нашего клуба в один из самых непростых периодов в его истории. Столь надежный и мощный партнер позволил клубу обрести финансовую стабильность и открыл перспективы для дальнейшего роста. Мы вместе с ВЭБ.РФ продолжим развивать важные социальные проекты, направленные на популяризацию спорта, здорового и экологичного образа жизни.

Также мы рады приветствовать нашего нового партнера – «Баланс Эссет Менеджмент». Компания сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба.

Отметим, что спортивное направление деятельности при этом остается без изменений – под контролем президента клуба Евгения Гинера.

Уверены, что партнерство с «Баланс Эссет Менеджмент» поможет нам решать самые амбициозные задачи», – написал ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
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Комментарии (10)
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Беспонтий
1664117457
вот так и армию продали владельцу пирамиды всея руси Тумановичу "Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах?" Гоголь ,однако...
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DOCTOR PENALTY
1664117640
Только бы футбол не потерялся в этих хитросплетениях банков и компаний. ***
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derrik2000
1664117969
Смущает одна фраза: "Компания сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба." Это опять пришли "купипродайкины", только в сфере недвижимости??? О-о-о-о... Мрак какой-то. ((
Ответить
saf05
1664118096
А где игра ???
Ответить
insider_retro
1664120869
Про Гинера можно что угодно придумывать и говорить, но то, что он первостепенный делец - это неоспоримый факт... Из любого ... выплывает...
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zigbert
1664126675
Все эти смены владельцев не от хорошей жизни.
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BRO_football
1664130922
ЦСКА нашли себе владельца, который не под санкциями. Ну это не надолго, к сожалению.
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ALEX ML
1664184248
Какой то балласт Эссет манагер
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