ЦСКА сообщил о смене владельца

ВЭБ.РФ больше не входит в число акционеров ЦСКА. Банк и компания «Баланс Эссет Менеджмент» завершили сделку, в результате которой 77,63% акций клуба перешли новому акционеру клуба.

«Мы благодарны ВЭБ.РФ за всестороннюю поддержку нашего клуба в один из самых непростых периодов в его истории. Столь надежный и мощный партнер позволил клубу обрести финансовую стабильность и открыл перспективы для дальнейшего роста. Мы вместе с ВЭБ.РФ продолжим развивать важные социальные проекты, направленные на популяризацию спорта, здорового и экологичного образа жизни.

Также мы рады приветствовать нашего нового партнера – «Баланс Эссет Менеджмент». Компания сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба.

Отметим, что спортивное направление деятельности при этом остается без изменений – под контролем президента клуба Евгения Гинера.

Уверены, что партнерство с «Баланс Эссет Менеджмент» поможет нам решать самые амбициозные задачи», – написал ЦСКА.