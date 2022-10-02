Чистяков обратился к мобилизованным друзьям

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков пожелал удачи товарищам, которых мобилизовали.

– Связь с товарищами есть?

– Есть с некоторыми. Их мобилизовали, они на учениях.

– Что-то скажете им?

– Думаю, они меня не увидят. Потому что у них нет, наверное, телевизора. Телефон выдают ненадолго – списаться с родными и друзьями. Хочу пожелать им удачи. И сказать, что все будет хорошо, я уверен.