Чистяков обратился к мобилизованным друзьям

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков пожелал удачи товарищам, которых мобилизовали.
– Связь с товарищами есть?
– Есть с некоторыми. Их мобилизовали, они на учениях.
– Что-то скажете им?
– Думаю, они меня не увидят. Потому что у них нет, наверное, телевизора. Телефон выдают ненадолго – списаться с родными и друзьями. Хочу пожелать им удачи. И сказать, что все будет хорошо, я уверен.
- Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
- Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
- То же самое касается других видов спорта.
Источник: «РБ Спорт»