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    Чистяков обратился к мобилизованным друзьям

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков пожелал удачи товарищам, которых мобилизовали.

    – Связь с товарищами есть?

    – Есть с некоторыми. Их мобилизовали, они на учениях.

    – Что-то скажете им?

    – Думаю, они меня не увидят. Потому что у них нет, наверное, телевизора. Телефон выдают ненадолго – списаться с родными и друзьями. Хочу пожелать им удачи. И сказать, что все будет хорошо, я уверен.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: «РБ Спорт»

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