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    Мостовой прокомментировал свое первое поражение в тренерской карьере

    Команда Медиалиги Fight Nights впервые в сезоне проиграла. Это первое поражение в тренерской карьере для Александра Мостового.

    «Вопрос ко всем командам, которые говорили, что в Медиалиге играют любители. Я ж тут любителей не вижу. У нас всегда ходит два-три человека, а я ни в одной команде за три игры не видел, чтобы кто-то выходил из любителей. Просто хотелось бы увидеть хоть одну команду, где они выходят», – сказал Мостовой.

    • До Медиалиги Мостовой нигде не тренировал.
    • Игровую карьеру Мостовой завершил в 2005 году.
    • Мостовой дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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