Мостовой прокомментировал свое первое поражение в тренерской карьере

Команда Медиалиги Fight Nights впервые в сезоне проиграла. Это первое поражение в тренерской карьере для Александра Мостового.

«Вопрос ко всем командам, которые говорили, что в Медиалиге играют любители. Я ж тут любителей не вижу. У нас всегда ходит два-три человека, а я ни в одной команде за три игры не видел, чтобы кто-то выходил из любителей. Просто хотелось бы увидеть хоть одну команду, где они выходят», – сказал Мостовой.