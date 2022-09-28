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    Педриньо – о покере за «Локо»: «Может, я вошел в историю»

    Нападающий «Локомотива» Педриньо прокомментировал свой покер в ворота «Химок» (5:0) в матче Кубка России.

    «В 2020 году у меня был хет-трик. Четыре гола забил впервые в карьере. Очень рад этому. Слава богу, что это получилось. Я знаю, что в истории «Локомотива» был игрок, который забил четыре мяча в одном матче. Но это было давно. Может, я как-то вошел в историю. Благодарен богу за это.

    У нас была серия негативных результатов. Но мы не опускали голову, продолжали работать. Команда заслужила победу сегодня. Главный тренер очень квалифицировано работает с нами. Его подсказки помогают нам. Как команда мы пытались воплотить все максимально в игру. У нас очень хороший подбор игроков. Мы заслужили эту победу. Главное, продолжать это делать», – сказал Педриньо.

    • «Локомотива» купил Педриньо у «Брагантино» в сентябре.
    • Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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