Педриньо – о покере за «Локо»: «Может, я вошел в историю»

Нападающий «Локомотива» Педриньо прокомментировал свой покер в ворота «Химок» (5:0) в матче Кубка России.

«В 2020 году у меня был хет-трик. Четыре гола забил впервые в карьере. Очень рад этому. Слава богу, что это получилось. Я знаю, что в истории «Локомотива» был игрок, который забил четыре мяча в одном матче. Но это было давно. Может, я как-то вошел в историю. Благодарен богу за это.

У нас была серия негативных результатов. Но мы не опускали голову, продолжали работать. Команда заслужила победу сегодня. Главный тренер очень квалифицировано работает с нами. Его подсказки помогают нам. Как команда мы пытались воплотить все максимально в игру. У нас очень хороший подбор игроков. Мы заслужили эту победу. Главное, продолжать это делать», – сказал Педриньо.