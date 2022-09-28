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    Три экс-футболиста обратились в профсоюз после получения повесток

    Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что к нему обратились три экс-футболиста, получивших повестки.

    – Из действующих футболистов никто не обращался. Но лично у меня есть обращения от трех ребят, завершивших карьеру. Допускаю, что к другим работникам Профсоюза кто-то еще обращался. Можем помочь консультациями.

    Наша основная задача – защита прав футболистов в их отношениях с работодателями. Поэтому здесь можем только дать какие-то человеческие советы.

    – Как оцениваете перспективу введения брони для футболистов?

    – Я так понимаю, что на уровне Минспорта идет обсуждение. Предполагаю, что не просто так это люди делают. Значит, видят какую-то перспективу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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