Три экс-футболиста обратились в профсоюз после получения повесток

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что к нему обратились три экс-футболиста, получивших повестки.

– Из действующих футболистов никто не обращался. Но лично у меня есть обращения от трех ребят, завершивших карьеру. Допускаю, что к другим работникам Профсоюза кто-то еще обращался. Можем помочь консультациями.

Наша основная задача – защита прав футболистов в их отношениях с работодателями. Поэтому здесь можем только дать какие-то человеческие советы.

– Как оцениваете перспективу введения брони для футболистов?

– Я так понимаю, что на уровне Минспорта идет обсуждение. Предполагаю, что не просто так это люди делают. Значит, видят какую-то перспективу.