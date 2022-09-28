Экс-игрок «Эвертона» и сборной России Билялетдинов получил повестку. Он никогда не служил

Бывший футболист сборной России, «Локомотива» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат в связи с частичной мобилизацией.
37-летний футболист сейчас выступает за медийную команду РФС.
- Последним профессиональным клубом Билялетдинова был литовский «Тракай», который он покинул в 2018 году.
- Билялетдинов – бронзовый призер Евро-2008.
- Он никогда не служил.
- На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»