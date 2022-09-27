«Нет продвижений по новому клубу». Агент Ваноли – о будущем тренера

Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал ситуацию с поиском нового места работы для своего клиента.
«Ваноли отлично отработал в качестве тренера в «Спартаке». Сейчас у него все хорошо.
Пока у него нет продвижений по новому клубу. Посмотрим, как все сложится», – сказал агент.
- Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.
- Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
- В августе сообщалось, что тренер заинтересовал «Палермо», однако назначение так и не произошло.
Источник: «Спорт-Экспресс»