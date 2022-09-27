«Нет продвижений по новому клубу». Агент Ваноли – о будущем тренера

Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал ситуацию с поиском нового места работы для своего клиента.

«Ваноли отлично отработал в качестве тренера в «Спартаке». Сейчас у него все хорошо.

Пока у него нет продвижений по новому клубу. Посмотрим, как все сложится», – сказал агент.