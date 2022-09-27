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    «Нет продвижений по новому клубу». Агент Ваноли – о будущем тренера

    Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал ситуацию с поиском нового места работы для своего клиента.

    «Ваноли отлично отработал в качестве тренера в «Спартаке». Сейчас у него все хорошо.

    Пока у него нет продвижений по новому клубу. Посмотрим, как все сложится», – сказал агент.

    • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.
    • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
    • В августе сообщалось, что тренер заинтересовал «Палермо», однако назначение так и не произошло.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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