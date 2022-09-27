«Конечно, ротация будет». Семак – о кубковом матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящей игре Кубка России против «Спартака».
– Учитывая, что в предыдущих кубковых матчах была довольно внушительная ротация, можно ли ожидать ее и в матче со «Спартаком»?
– Посмотрим. Конечно, ротация будет – кто-то играл, кто-то нет, кто-то только тренировался.
Нужно оценить состояние футболистов, чтобы выбрать тот состав, который мы посчитаем оптимальным при этом календаре.
– Поделитесь ожиданиями от матча со «Спартаком». Понятно, что второй раз за месяц на том же стадионе, тем не менее, кубковый матч – это другая история?
– Кубок – конечно же, другая история, другой турнир. Что касается игры, то второй матч за месяц, третий с начала сезона.
Опять же, «Спартак» – очень хорошая команда. Нас ждет очень интересный матч по многим критериям.
Говорил и повторюсь, что «Спартак» демонстрирует хорошее качество игры, и это один из наших главных соперников на сегодняшний день.
– Такая частота встреч помогает в подготовке?
– Не думаю, что как-то помогает или мешает. Если есть какие-то изменения, мы должны обращать на них внимание.
И в «Спартаке» тактические схемы меняются, подбираются оптимальные под игроков, которые есть.
Что-то меняется, что-то остается. Не думаю, что это плюс или минус.
- «Спартак» примет «Зенит» в четверг, 29 сентября.
- Начало матча – в 20:30 мск.
- После 2 туров Кубка у москвичей 6 очков, у петербуржцев – 3.