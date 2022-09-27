«Конечно, ротация будет». Семак – о кубковом матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящей игре Кубка России против «Спартака».

– Учитывая, что в предыдущих кубковых матчах была довольно внушительная ротация, можно ли ожидать ее и в матче со «Спартаком»?

– Посмотрим. Конечно, ротация будет – кто-то играл, кто-то нет, кто-то только тренировался.

Нужно оценить состояние футболистов, чтобы выбрать тот состав, который мы посчитаем оптимальным при этом календаре.

– Поделитесь ожиданиями от матча со «Спартаком». Понятно, что второй раз за месяц на том же стадионе, тем не менее, кубковый матч – это другая история?

– Кубок – конечно же, другая история, другой турнир. Что касается игры, то второй матч за месяц, третий с начала сезона.

Опять же, «Спартак» – очень хорошая команда. Нас ждет очень интересный матч по многим критериям.

Говорил и повторюсь, что «Спартак» демонстрирует хорошее качество игры, и это один из наших главных соперников на сегодняшний день.

– Такая частота встреч помогает в подготовке?

– Не думаю, что как-то помогает или мешает. Если есть какие-то изменения, мы должны обращать на них внимание.

И в «Спартаке» тактические схемы меняются, подбираются оптимальные под игроков, которые есть.

Что-то меняется, что-то остается. Не думаю, что это плюс или минус.