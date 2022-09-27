Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Конечно, ротация будет». Семак – о кубковом матче со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящей игре Кубка России против «Спартака».

    – Учитывая, что в предыдущих кубковых матчах была довольно внушительная ротация, можно ли ожидать ее и в матче со «Спартаком»?

    – Посмотрим. Конечно, ротация будет – кто-то играл, кто-то нет, кто-то только тренировался.

    Нужно оценить состояние футболистов, чтобы выбрать тот состав, который мы посчитаем оптимальным при этом календаре.

    – Поделитесь ожиданиями от матча со «Спартаком». Понятно, что второй раз за месяц на том же стадионе, тем не менее, кубковый матч – это другая история?

    – Кубок – конечно же, другая история, другой турнир. Что касается игры, то второй матч за месяц, третий с начала сезона.

    Опять же, «Спартак» – очень хорошая команда. Нас ждет очень интересный матч по многим критериям.

    Говорил и повторюсь, что «Спартак» демонстрирует хорошее качество игры, и это один из наших главных соперников на сегодняшний день.

    – Такая частота встреч помогает в подготовке?

    – Не думаю, что как-то помогает или мешает. Если есть какие-то изменения, мы должны обращать на них внимание.

    И в «Спартаке» тактические схемы меняются, подбираются оптимальные под игроков, которые есть.

    Что-то меняется, что-то остается. Не думаю, что это плюс или минус.

    • «Спартак» примет «Зенит» в четверг, 29 сентября.
    • Начало матча – в 20:30 мск.
    • После 2 туров Кубка у москвичей 6 очков, у петербуржцев – 3.

    Новости по теме
    Где смотреть «Спартак» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 29 сентября
    Семак тренировался вместе с игроками «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
    Гендиректор «Зенита»: «Барриос может пропустить матч со «Спартаком» 2
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11