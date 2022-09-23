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    «Вся голова была в гематомах». Воспитанник «Спартака» рассказал, как брат избил его после матча

    Защитник «Балтики» Кирилл Маляров рассказал о драке со своим братом после медийного матча.

    – Твой брат Никита после благотворительного медийного матча напал на тебя и нанeс 30 ударов. Что это было?

    – Если всe это есть на просторах интернета и суммарно более миллиона человек это видело, какой смысл это утаивать?

    После игры «Матч ТВ» против Reality на меня напал мой однофамилец, не хочу называть его братом. Мы к тому моменту не общались уже три года. Я его увидел и подумал: «Может хочет пообщаться?» Я никак не думал, что человек начнeт меня душить и избивать.

    А в это время его жена напала на мою и тоже стала душить. Там было 50 человек – комментаторы, блогеры всe это видели. Что у них было в голове? После этой истории мне писали многие футболисты, которые меня знают и спрашивали: «Кирюх, как такая дичь вообще могла случиться?»

    – Ты обращался в полицию?

    – Да, я подавал заявление, у нас есть все справки, что мы сняли побои, но там тоже свои нюансы, что человек просто уехал в Казахстан.

    Ты понимаешь, у меня вся голова была покрыта гематомами и на это есть все справки, подтверждающие мои слова. У меня все левое полушарие было вздуто, под волосами был реальный ужас. Это хорошо, что рваных ран не было.

    Мне надо было побрить голову и это всe детально показывать? Ну я не собираюсь такой клоунадой заниматься.

    • Маляров – воспитанник «Спартака».
    • Его брат Никита играет за КАМАЗ.

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    Источник: Metaratings

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