«Вся голова была в гематомах». Воспитанник «Спартака» рассказал, как брат избил его после матча

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров рассказал о драке со своим братом после медийного матча.

– Твой брат Никита после благотворительного медийного матча напал на тебя и нанeс 30 ударов. Что это было?

– Если всe это есть на просторах интернета и суммарно более миллиона человек это видело, какой смысл это утаивать?

После игры «Матч ТВ» против Reality на меня напал мой однофамилец, не хочу называть его братом. Мы к тому моменту не общались уже три года. Я его увидел и подумал: «Может хочет пообщаться?» Я никак не думал, что человек начнeт меня душить и избивать.

А в это время его жена напала на мою и тоже стала душить. Там было 50 человек – комментаторы, блогеры всe это видели. Что у них было в голове? После этой истории мне писали многие футболисты, которые меня знают и спрашивали: «Кирюх, как такая дичь вообще могла случиться?»

– Ты обращался в полицию?

– Да, я подавал заявление, у нас есть все справки, что мы сняли побои, но там тоже свои нюансы, что человек просто уехал в Казахстан.

Ты понимаешь, у меня вся голова была покрыта гематомами и на это есть все справки, подтверждающие мои слова. У меня все левое полушарие было вздуто, под волосами был реальный ужас. Это хорошо, что рваных ран не было.

Мне надо было побрить голову и это всe детально показывать? Ну я не собираюсь такой клоунадой заниматься.