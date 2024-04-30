Маляров: «Весна показывает, что «Балтика» – одна из сильнейших команд РПЛ»

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров дал комментарий после победы над ЦСКА (3:1) в 26-м туре РПЛ.

«Матч с ЦСКА – сенсация, но мы были к ней готовы. Мы тренировались, готовились. Самое главное, воспользовались чужими ошибками, можно сказать. Всe, что наработали – всe выполнили. Самое главное, чего нам не хватало – реализация моментов, особенно в концовке сезона.

Все футболисты прекрасно понимали важность игры, были готовы. Тем более, ЦСКА хочется всем обыграть. Все думали, что «Балтика» не фаворит, но мы готовы к такому положению. Вторая половина сезона показывает, что мы одна из самых сильных команд в РПЛ сейчас.

Самое главное – сохранить прописку, готовимся. У нас сейчас будет кубковая игра с «Ростовом», а потом будет архиважная встреча с «Уралом» в РПЛ. Даже не за шесть очков, а борьба за всe, один из решающих матчей для нас в этом сезоне. Честно, не думаем о своих соперниках. У нас есть задача остаться в РПЛ, будем ее выполнять. А кто против нас выходит – пусть они нас боятся, особенно во второй части сезона. Считаю, мы хорошо играем, у нас комбинационный футбол. Надеюсь, у нас всe получится после 30‑го тура», – сказал Маляров.