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  • Маляров: «Весна показывает, что «Балтика» – одна из сильнейших команд РПЛ»

Маляров: «Весна показывает, что «Балтика» – одна из сильнейших команд РПЛ»

30 апреля 2024, 10:41
4

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров дал комментарий после победы над ЦСКА (3:1) в 26-м туре РПЛ.

«Матч с ЦСКА – сенсация, но мы были к ней готовы. Мы тренировались, готовились. Самое главное, воспользовались чужими ошибками, можно сказать. Всe, что наработали – всe выполнили. Самое главное, чего нам не хватало – реализация моментов, особенно в концовке сезона.

Все футболисты прекрасно понимали важность игры, были готовы. Тем более, ЦСКА хочется всем обыграть. Все думали, что «Балтика» не фаворит, но мы готовы к такому положению. Вторая половина сезона показывает, что мы одна из самых сильных команд в РПЛ сейчас.

Самое главное – сохранить прописку, готовимся. У нас сейчас будет кубковая игра с «Ростовом», а потом будет архиважная встреча с «Уралом» в РПЛ. Даже не за шесть очков, а борьба за всe, один из решающих матчей для нас в этом сезоне. Честно, не думаем о своих соперниках. У нас есть задача остаться в РПЛ, будем ее выполнять. А кто против нас выходит – пусть они нас боятся, особенно во второй части сезона. Считаю, мы хорошо играем, у нас комбинационный футбол. Надеюсь, у нас всe получится после 30‑го тура», – сказал Маляров.

  • Для «Балтики» это 1-й сезон РПЛ в 21-м веке.
  • Команда идет в зоне переходных матчей.
  • Впереди у «Балтики» кубковый матч с «Ростовом» (2 мая).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Маляров Кирилл
Комментарии (4)
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Kollljan
1714465280
Странная победа. Тренер у Балтики бывший конь Игнашевич. В воротах ЦСКА конь Акинфеев, который играл с Игнашевичем. Я не выдвигаю никаких обвинений, но странная победа была. ИМХО
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Чехов на Садовой
1714469255
Welcome to Rostov, Маляр. Покажите свою крутизну, клоуны.
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