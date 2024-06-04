Игроку «Балтики» пригрозили коллекторами

Защитник «Балтики» Никита Маляров пробил колесо на арендованной машине. Теперь с него требуют деньги.

«По дороге в аэропорт на машине каршеринга лопнула шина. Футболист успел среагировать и прижаться к обочине. Вместе с ним в салоне находились жена и двухлетняя дочь.

Кирилл рассказал, что на эвакуаторе он доставил машину на стоянку. Компания пообещала компенсировать расходы на буксир и вернуть деньги за проезд. Но сегодня начала твориться какая-то дичь.

Фирма каршеринга выставил виноватым Малярова: мол, он сам повредил колесо где-то по дороге, потому что шины на автомобилях новые – порваться они никак не могли.

Теперь компания требует заплатить за ремонт 10 тысяч рублей в течение суток. Если он этого не сделает, то с завтрашнего дня начнут капать пени в размере 34% годовых и долг передадут коллекторам», – написал источник.

«Дело не в деньгах, а в том, что компания не следит за своими авто. Представьте, если бы за рулем находился неопытный водитель, – он бы мог разбиться. Хорошо, что с моей семьей все в порядке.

Попади в такую ситуацию другой человек, и ему бы пришлось отдать 10 тысяч просто чтобы дальше пользоваться каршерингом. И об этом инциденте, вероятно, никто бы никогда не узнал и компания осталась безнаказанной», – сказал сам Маляров.