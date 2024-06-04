Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Игроку «Балтики» пригрозили коллекторами

    Защитник «Балтики» Никита Маляров пробил колесо на арендованной машине. Теперь с него требуют деньги.

    «По дороге в аэропорт на машине каршеринга лопнула шина. Футболист успел среагировать и прижаться к обочине. Вместе с ним в салоне находились жена и двухлетняя дочь.

    Кирилл рассказал, что на эвакуаторе он доставил машину на стоянку. Компания пообещала компенсировать расходы на буксир и вернуть деньги за проезд. Но сегодня начала твориться какая-то дичь.

    Фирма каршеринга выставил виноватым Малярова: мол, он сам повредил колесо где-то по дороге, потому что шины на автомобилях новые – порваться они никак не могли.

    Теперь компания требует заплатить за ремонт 10 тысяч рублей в течение суток. Если он этого не сделает, то с завтрашнего дня начнут капать пени в размере 34% годовых и долг передадут коллекторам», – написал источник.

    «Дело не в деньгах, а в том, что компания не следит за своими авто. Представьте, если бы за рулем находился неопытный водитель, – он бы мог разбиться. Хорошо, что с моей семьей все в порядке.

    Попади в такую ситуацию другой человек, и ему бы пришлось отдать 10 тысяч просто чтобы дальше пользоваться каршерингом. И об этом инциденте, вероятно, никто бы никогда не узнал и компания осталась безнаказанной», – сказал сам Маляров.

    • 27-летний Маляров стоит 500 тысяч евро.
    • У него остался месяц по контракту с «Балтикой».
    • В минувшем сезоне РПЛ Маляров провел 20 матчей.

    Новости по теме
    Латышонок выдвинул условие перед трансфером в «Спартак» 22
    Клуб Первой лиги рассматривает Юрана 3
    Известен главный кандидат на пост тренера «Балтики» 3
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2024 19:51
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+