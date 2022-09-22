Тренер сборной Киргизии считает, что команда способна пробиться на чемпионат мира

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин рассказал, о чем мечтает.

«Моя мечта? Чтобы в футболе подольше оставаться, чтобы родные‑близкие были здоровы. Тогда и есть силы заниматься любимым делом.

Не скажу, что хочу Лигу чемпионов выиграть или чемпионат мира.

Один из моих футболистов говорит, что есть мечта сыграть на ЧМ? Это осуществимо, почему нет? Может, еще кого‑то исключат. Может, мы прибавим», — сказал Крестинин.