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    Тренер сборной Киргизии считает, что команда способна пробиться на чемпионат мира

    Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин рассказал, о чем мечтает.

    «Моя мечта? Чтобы в футболе подольше оставаться, чтобы родные‑близкие были здоровы. Тогда и есть силы заниматься любимым делом.

    Не скажу, что хочу Лигу чемпионов выиграть или чемпионат мира.

    Один из моих футболистов говорит, что есть мечта сыграть на ЧМ? Это осуществимо, почему нет? Может, еще кого‑то исключат. Может, мы прибавим», — сказал Крестинин.

    • 24 сентября Россия сыграет с Киргизией с Бишкеке.
    • Начало матча – в 17:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1162

      mama1991 23 минуты назад

      киргизские шишки дают о себе знать

      0
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      Рейтинг: +7894

      piligrim1986 2 часа назад

      возможно, но не по футболу

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