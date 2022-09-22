«Не все должны думать одинаково». Президент боснийской федерации – о матче с Россией

Президент Федерации футбола Боснии и Герцеговины Вицо Зелькович высказался о негативной реакции на идею провести товарищескую встречу со сборной России.

Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

УЕФА одобрил его проведение.

Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.

«Существуют разные мнения, и это нормально. Но негатива извне от некоторых людей и СМИ, на мой взгляд, слишком много.

Я считаю, что каждый имеет право на мнение, но это не значит, что чьe-то мнение должно обязывать в чeм-то кого-то другого. И не значит, что все должны думать одинаково.

Игра с Россией? Эту тему следует рассматривать исключительно как футбольный товарищеский матч. И важно сказать, что у нас есть согласие УЕФА.

Он отстранил Россию от проведения официальных матчей. А что касается товарищеских игр, запретов нет», – заявил Зелькович.