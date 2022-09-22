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    «Не все должны думать одинаково». Президент боснийской федерации – о матче с Россией

    Президент Федерации футбола Боснии и Герцеговины Вицо Зелькович высказался о негативной реакции на идею провести товарищескую встречу со сборной России.

    • Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.
    • УЕФА одобрил его проведение.
    • Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.

    «Существуют разные мнения, и это нормально. Но негатива извне от некоторых людей и СМИ, на мой взгляд, слишком много.

    Я считаю, что каждый имеет право на мнение, но это не значит, что чьe-то мнение должно обязывать в чeм-то кого-то другого. И не значит, что все должны думать одинаково.

    Игра с Россией? Эту тему следует рассматривать исключительно как футбольный товарищеский матч. И важно сказать, что у нас есть согласие УЕФА.

    Он отстранил Россию от проведения официальных матчей. А что касается товарищеских игр, запретов нет», – заявил Зелькович.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1648

      Форвард 79 19 минут назад

      Трезвый взгляд и проявление мужского характера!
      Видимо не все в европе пресмыкаются перед пендосами и бритами

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16880

      ilichkadr 34 минуты назад

      Да, уж.....есть ещё в Европе люди, у которых вместо соломы мозги. Это радует........

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