Карпин: «Через 2-3 года возможен переход сборной России в Азию»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что национальная команда может перейти в Азиатскую конференцию.

«Переход в Азию? Смотря когда. Через полгода, наверное, нет. Через два-три года, возможно, да. Но я надеюсь на скорейшее разрешение ситуации, в течение года», – заявил Карпин.