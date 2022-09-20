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    Карпин: «Через 2-3 года возможен переход сборной России в Азию»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что национальная команда может перейти в Азиатскую конференцию.

    «Переход в Азию? Смотря когда. Через полгода, наверное, нет. Через два-три года, возможно, да. Но я надеюсь на скорейшее разрешение ситуации, в течение года», – заявил Карпин.

    • Россию отстранили от участия в отборочном турнире Евро-2024.
    • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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