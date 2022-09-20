Карпин: «Через 2-3 года возможен переход сборной России в Азию»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что национальная команда может перейти в Азиатскую конференцию.
«Переход в Азию? Смотря когда. Через полгода, наверное, нет. Через два-три года, возможно, да. Но я надеюсь на скорейшее разрешение ситуации, в течение года», – заявил Карпин.
- Россию отстранили от участия в отборочном турнире Евро-2024.
- Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
- Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»