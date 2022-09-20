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    Энрике объяснил невызов 36-летнего Рамоса в сборную Испании

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, почему защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не попал в заявку команды на сентябрьские матчи.

    «Здорово, что Рамос вернулся на поле после такого количества травм. Сейчас мы видим, что он играет каждые три дня.

    Но я считаю, что вызвал в сборную лучших из тех, кто играет на позиции Рамоса. Впрочем, дверь в сборную ни для кого не закрыта», – заявил Энрике.

    • Испанцы сыграют со Швейцарией (24 сентября) и Португалией (27 сентября) в Лиге наций.
    • 36-летний Рамос в последний раз играл за сборную 31 марта 2021 года.

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    Источник: Cope

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    Сегодня, 16:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1095

      САНЁК17 1 час назад

      Потому что Рамос бывший игрок Реал Мадрид,что тут мямлит,говори правду путалонец

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