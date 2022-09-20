Энрике объяснил невызов 36-летнего Рамоса в сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, почему защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не попал в заявку команды на сентябрьские матчи.

«Здорово, что Рамос вернулся на поле после такого количества травм. Сейчас мы видим, что он играет каждые три дня.

Но я считаю, что вызвал в сборную лучших из тех, кто играет на позиции Рамоса. Впрочем, дверь в сборную ни для кого не закрыта», – заявил Энрике.