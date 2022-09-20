Отец Сазонова: «У «Зенита» нет команды в Первой лиге, но есть деньги на дорогих игроков»

Андрей Сазонов, отец защитника «Динамо» Сабы Сазонова, объяснил, почему его сын ушел из «Зенита».
— Саба — воспитанник «Зенита». Почему он не пригодился команде Семака?
— У «Зенита» пропасть между Второй лигой и РПЛ. Если бы у них была команда в ФНЛ, то из «Зенита-2» Саба мог перейти туда, а затем и дорасти до основы.
К сожалению, такой команды у них нет, но есть деньги, чтобы покупать хороших и дорогих футболистов. Это не хорошо и не плохо, просто факт.
- 20-летний Сазонов – воспитанник «Зенита».
- В понедельник стало известно, что центрбек решил выступать за сборную Грузии, а не России.
- В этом сезоне он провел за «Динамо» 10 матчей.
Источник: Sport24