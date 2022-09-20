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    Отец Сазонова: «У «Зенита» нет команды в Первой лиге, но есть деньги на дорогих игроков»

    Андрей Сазонов, отец защитника «Динамо» Сабы Сазонова, объяснил, почему его сын ушел из «Зенита».

    — Саба — воспитанник «Зенита». Почему он не пригодился команде Семака?

    — У «Зенита» пропасть между Второй лигой и РПЛ. Если бы у них была команда в ФНЛ, то из «Зенита-2» Саба мог перейти туда, а затем и дорасти до основы.

    К сожалению, такой команды у них нет, но есть деньги, чтобы покупать хороших и дорогих футболистов. Это не хорошо и не плохо, просто факт.

    • 20-летний Сазонов – воспитанник «Зенита».
    • В понедельник стало известно, что центрбек решил выступать за сборную Грузии, а не России.
    • В этом сезоне он провел за «Динамо» 10 матчей.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3140

      acor94 1 час назад

      Если бы я был футболистом, я бы запретил родителям общаться со СМИ.

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      Рейтинг: +2609

      BlackMurder 1 час назад

      У зенита есть дорогие игроки?

      0
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      Рейтинг: +600

      SLADE2019 1 час назад

      Теперь отец Сазонова экспертом будет на Бомбардире? Признаться поднадоел он уже. А сыну удачи в карьере.

      0
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      Рейтинг: +2286

      fakeid 2 часа назад

      так ни у кого нет команды в первой лиге, кроме краснодара. даже хряки закрыли проект спартак-2. да и тот же реал чёт не выводит кастилью в сегунду, играют в третьем дивизионе.

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      Рейтинг: +10002

      R_a_i_n > fakeid 1 час назад

      кстати в планах озвучивалось снова возродить Спартак-2

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