Отец Сазонова: «У «Зенита» нет команды в Первой лиге, но есть деньги на дорогих игроков»

Андрей Сазонов, отец защитника «Динамо» Сабы Сазонова, объяснил, почему его сын ушел из «Зенита».

— Саба — воспитанник «Зенита». Почему он не пригодился команде Семака?

— У «Зенита» пропасть между Второй лигой и РПЛ. Если бы у них была команда в ФНЛ, то из «Зенита-2» Саба мог перейти туда, а затем и дорасти до основы.

К сожалению, такой команды у них нет, но есть деньги, чтобы покупать хороших и дорогих футболистов. Это не хорошо и не плохо, просто факт.